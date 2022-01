Tweede editie van ’24 UUR LIVE’ in Antwerps Sportpaleis met méér dan 100 artiesten

Op zaterdag 22 januari vindt de tweede editie van muziekmarathon ’24 UUR LIVE’ plaats in het Sportpaleis. Miguel Wiels en zijn band gaan, geflankeerd door een ware parade aan sterren van bij ons, de uitdaging opnieuw aan. Met de hulp van Het Laatste Nieuws, die voor een livestream zorgen via de site en de app, brengen ze rechtstreeks een booster positiviteit naar de Vlaamse huiskamers. Opmerkelijk: een kleine schare fans kan 24 UUR LIVE meemaken in het Sportpaleis. Op basis van de huidige maatregelen kunnen 200 personen per tijdslot van twee of drie uur ’24 UUR LIVE’ bijwonen. De ticketverkoop begon vandaag om 10 uur via Tele Ticket Service.

Fans en muziekliefhebbers (de vorige editie wist meer dan 650.000 volgers te begeesteren) kunnen dus dit jaar niet alleen via HLN.BE en de HLN app virtueel plaats nemen in de grootste concertzaal van het land. Een klein aantal fans kan het unieke muziekspektakel ‘24 UUR LIVE’ dit jaar in levende lijve bijwonen. Op het middenplein, vlakbij het plateau waar alles om draait, komen 50 tafels, steeds voor 4 personen. Vanaf vrijdag worden 200 tickets per tijdsblok in verkoop gebracht, verdeeld over in totaal 10 tijdsblokken. Een unieke ervaring! “We zijn uiteraard veel meer toeschouwers gewoon in het Sportpaleis, maar de voldoening om opnieuw mensen te mogen ontvangen – ook al zijn het er telkens maar 200 per tijdslot – ervaren we heel positief” aldus Jan Van Esbroeck, CEO Sportpaleis Group.

Op zaterdag 22 januari brengt ‘24 UUR LIVE’ de artiesten terug naar de Vlaamse huiskamers. Vanaf 18 uur zullen meer dan 100 artiesten, begeleid door Miguel Wiels en band, een concert marathon spelen. Het wordt een dag én nacht vol verrassende muzikale gasten. Want verbinden, dat is waar live muziek over gaat. Voor positiviteit en warmte zorgen. Good vibes de wereld in strooien via de iPad, de computer, de smartphone, smart TV of in het Sportpaleis zelf, dat gaat 24 UUR LIVE doen. Met dank aan HLN en de HLN app. Zij zorgen voor een vlotte link naar elke Vlaamse huiskamer. 22 januari brengt ‘24 UUR LIVE’ de artiesten terug naar de Vlaamse huiskamers. Vanaf 18 uur zullen meer dan 100 artiesten, begeleid door Miguel Wiels en band, een concert marathon spelen. Het wordt een dag én nacht vol verrassende muzikale gasten. Want verbinden, dat is waar live muziek over gaat. Voor positiviteit en warmte zorgen. Good vibes de wereld in strooien via de iPad, de computer, de smartphone, smart TV of in het Sportpaleis zelf, dat gaat 24 UUR LIVE doen. Met dank aan HLN en de HLN app. Zij zorgen voor een vlotte link naar elke Vlaamse huiskamer. Een parade aan sterren staat klaar om 24 uur lang te knallen. De marathon denkt niet in hokjes en biedt een warme mix aan genres. Lang leve live muziek!januari brengt ‘24 UUR LIVE’ de artiesten terug naar de Vlaamse huiskamers.

Ook Isabelle A én partner Daalman staan op de lijst van aanwezige artiesten. © PADI/Daniël

De lijst met deelnemende artiesten groeit elke dag. Bevestigden reeds hun komst: 2 Fabiola, Axelle Red, Axl Peleman, Barbara Dex, Bart Herman, Bart Kaëll, Bart Peeters, Belle Perez, BOBBY, Bokken & Bokken, Bram & Lennert, Bram Van Outryve, Buurman, Camille, Carry Goossens, Celien, Christoff, Cleymans & Van Geel, Cookies & Cream, Daalman, Daan, Danny Wuyts, David Vandyck, De Geest, De Romeo’s, Eric Melaerts, Erik Van Neygen & Sanne, Eva De Roovere, Filip D’haeze, Flip Kowlier, Free Souffriau, Frimout, Garry Hagger, Geert Hoste, Gene Thomas, Gers Pardoel, Gert Bettens, Get Ready!, Gio Kemper, Guga Baul, Günther Neefs, Helmut Lotti, Hooverphonic, Ingeborg, Isabelle A, Isolde Lasoen, James Cooke, Jan De Smet, Jean Bosco Safari, Jérémie Vrielynck, Jo Lemaire, John Terra, K3, Karen Damen, Kate Ryan, Klaas Delrue, Koen Crucke, Kommil Foo, Kurt Burgelman, Laura Lynn, Laura Omloop, Laura Tesoro, Liliane St-Pierre, Lindsay, Lisa Del Bo, Luc Steeno, Lucas Van den Eynde, Mama’s Jasje, Margriet Hermans, Marijn De Valck, Mathieu & Guillaume, Matthias Lens, Metejoor, Milow, Niels Destadsbader, Nikolas Van der Veken, Nina Butera, Olivia, Ozark Henry, Praga Khan, Raf Van Brussel, Regi, Rick De Leeuw, Sabien Tiels, Sam Gooris, Sandra Kim, Sarah, Sasha & Davy, Sergio, Silke Mastbooms, Silvy De Bie, Sofie, Stan Van Samang, Stefan Dixon, Stijn Meuris, The Amazing Flowers, The Starlings, Tine Embrechts, Tom Vanstiphout, Tourist LeMC, Udo, Urbanus, Wannes Cappelle, Wendy Van Wanten, Willy Sommers, Wim Opbrouck, Wim Soutaer, Yannick Bovy en Yves Segers.

Tickets voor ‘24 UUR LIVE’ worden uitsluitend per tijdsblok en per tafel van 4 personen aangeboden tegen 156 euro (voor 4 tickets). Voor de apotheose op zondag 23 januari van 15 tot 18 uur bedraagt de ticketprijs 236 euro (eveneens voor 4 tickets). Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 14 januari om 10 uur via Tele Ticket Service. Dit evenement maakt gebruik van het CST + mondmasker.

Zaterdag 22 januari: • tijdsblok 1: 18 tot 20 uur / tijdsblok 2: 20 tot 22 uur / tijdsblok 3: 22 tot 00 uur. Zondag 23 januari: tijdsblok 4: 00 tot 03 uur / tijdsblok 5: 03 tot 06 uur / tijdsblok 6: 06 tot 09 uur / tijdsblok 7: 09 tot 11 uur / tijdsblok 8: 11 tot 13 uur / tijdsblok 9: 13 tot 15 uur / tijdsblok 10: 15 tot 18 uur (finale). (PADI)

‘24 UUR LIVE’, dat start op zaterdag 22 januari om 18 uur in het Antwerps Sportpaleis, is een coproductie van Les Flamands, Sportpaleis Group en Live Nation en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij DPG Media. Het event is integraal, live en gratis te volgen via HLN.BE en in de HLN App. Meer informatie: www.24uurlive.be