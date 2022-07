Twee miljoen verkochte ‘De Romeo’s Frikandellen XXL’ leveren het recordbedrag van 16.250 euro op voor Make-A-Wish®

Voor het vierde jaar op rij schenken De Romeo’s en Vanreusel een recordbedrag Make-A-Wish ®, de non-profit organisatie die de wensen van zieke kinderen realiseert. “Het voorbije jaar zijn er bijna 2 miljoen De Romeo’s Frikandellen XXL over de toonbanken gegaan in de Belgische frituren, goed voor een bedrag van 16.250 euro dat aan Make-A-Wish ® kan worden overgemaakt. De krokante, licht pikante en heerlijk afgekruide frituursnack van 35 centimeter genot, is populairder dan ooit”, zegt Maurice De Kroon namens Vanreusel. “Met deze centen konden we bijvoorbeeld ook de wens van de 12-jarige Vincent vervullen. Door ziekte is hij aan z’n rolstoel gekluisterd. Net zoals vroeger, wou hij graag weer in duo meefietsen met zijn ouders, iets wat voor hem in november 2021 in vervulling is gegaan”, zegt Algemeen Coördinator Hilde Vander Stichelen van Make-A-Wish ®.

Het voorbije jaar was voor De Romeo’s Frikandel XXL een recordjaar, met een non-stop verkoop van gemiddeld 4 frikandellen per minuut (!), goed voor bijna 2 miljoen stuks. “Het blijft een bijzonder gegeven, maar het doet ons ontzettend veel plezier dat onze worst, vier jaar na de lancering, in heel België nog steeds in de smaak valt. Onlangs kregen we een award omdat er al 7,5 miljoen stuks zijn verkocht. Als je daarover nadenkt, dan zou in principe elke Vlaming al minstens één keer onze frikandel moeten hebben gegeten (lacht). Uiteraard blijven we doorgaan en blijven we hem promoten, want bij elke verkochte centimeter worst, gaat er een bedragje naar Make-A-Wish ®”, klinkt het bij De Romeo’s enthousiast.

“Het is dankzij bedrijven en mensen met een warm en groot hart dat we erin slagen om onze missie te vervullen. Die is kinderen met een levensbedreigende ziekte opnieuw wat vreugde en hoop geven, maar vooral ook de kracht om te blijven vechten tegen de vreselijke ziekte die hen treft”, zegt Hilde Vander Stichelen. “Als een ziek kind ziet dat zijn droom werkelijkheid wordt, gaat het ook geloven dat het kan genezen. Dat is de helende kracht van een wens. Door corona hebben we nog een 100-tal wensen die ‘on hold’ staan en ondertussen hebben we ook alweer 50 nieuwe aanvragen. We zijn dan ook erg blij dat de samenwerking met De Romeo’s, Vanreusel en de Belgische frituristen opnieuw wordt verlengd.”

“Volgend jaar bestaat ‘De Romeo’s Frikandel XXL’ zes jaar en vieren De Romeo’s hun 20-jarig bestaan, twee zaken die bij ons niet onopgemerkt voorbij zullen gaan”, zegt Maurice De Kroon namens de snackfabrikant. “Binnenkort worden de consumentencups van deze frikandel opgefrist en worden ze voorzien van een QR-code, waarmee we de snacklovers doorsturen naar een aparte website. Daar vinden ze meer informatie over deze unieke samenwerking. Wat is het geheim van het aanhoudende succes? Wel, veel mensen bestellen deze frikandellen-gigant standaard bij hun wekelijks frituurbezoek. Anderzijds horen we bij heel wat frituristen dat mensen ‘De Romeo’s Frikandel XXL’ met elkaar delen en er samen van genieten, vooral omdat deze worst ook ontzettend lekker is. De unieke samenwerking van deze drie partijen staat garant voor ‘A moment of happiness for everyone’.” (PADI)