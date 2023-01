Twee MIA’s voor ‘de Madonna van deze tijd’ Camille in de categorieën ‘Nederlandstalig’ én ‘Pop’

‘Welkom bij de MIA’s. We vieren vandaag vijftien jaar de MIA’s. Het wordt een bruisende editie met genomineerden en zoveel meer”, zo begon Bart Peeters aan zijn presentatie van de MIA’s in Paleis 12 in Brussel. En een editie waar ook onze provincie naar huis vertrok met diverse MIA’s, met dank aan onze ‘prinses’ Camille, die een MIA won in de categorie ‘Nederlandstalig’ én ‘Pop’. “Ik had dat echt waar niet verwacht”, was haar reactie nadien in de persruimte. Er gingen ook twee MIA’s naar Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, de zoon van Kamagurka, geboren in Nieuwpoort. Zij wonnen in de categorie ‘Artwork’ en ‘Producer’.

De MIA’s 2023 waren nog maar net gestart of Camille uit Wevelgem won haar allereerste MIA in de categorie ‘Nederlandstalig’. Ze was in totaal in drie categorieën genomineerd. Camille nam de Award in ontvangst en zei: “Och, ik had mij voorgenomen om geen ‘Oh My God’ te zeggen, maar dat doe ik toch. Dank om te stemmen. Deze MIA is niet van mij, wél van jullie en van dat fantastisch team.” De ‘prinses’ én ‘de Madonna’ van deze tijd’ – zoals Bart Peeters haar beschreef – mocht enkele minuten later al het podium inpalmen met haar song ‘Geen Tranen Meer Over’, met natuurlijk een pracht van een choreografie waar iedereen met open ogen naar keek.

Charlotte Adigéry en Bolis Pupul © PADI

De Nederlandse Merel zei net voor de uitreiking van de MIA in de categorie ‘Solo vrouw’: “Dit is de belangrijkste prijs in een mannenwereld’. De MIA ging naar een geschrokken Pommelien Thijs. “2022 was een gek jaar. Ik mocht zoveel fijne muziek maken. Dit is super, dankjewel voor je tijd, voor je enthousiasme…”.

Metejoor.

Ontroerend was het moment toen Hugo Sigal opkwam. De man van de helaas overleden Nicole Josy zei: “In 2008 mochten Nicole en ik de MIA voor ‘Vlaams Populair’ in ontvangst nemen. We zeiden toen dat het publiek ons zo lief had en dat deed ons heel veel deugd. Die warmte van jullie heb ik de afgelopen maanden ook weer ervaren. Jullie zijn een steun voor mij, dàt is echt zo hartverwarmend…” Hugo bedankte het publiek met één zin uit een lied, waarna de winnaar werd bekendgemaakt. Voor de derde keer op rij ging deze MIA naar Willy Sommers. “Dit is een bonus in mijn leven. Ik sta dit jaar 52 jaar op de planken. Die MIA won ik dankzij eens sterk team. Dank aan CNR, mijn management, mijn gezin én ook aan jullie, mijn trouw publiek, al 52 jaar lang. Ik draag deze ook op aan Nicolleke”

Clouseau © PADI

Maaike Cafmeyer, dé ‘Chantal van het jaar’, zei Bart Peeters, mocht ook één MIA uitreiken. Maaike zei in het West-Vlaam: “Bart belde op en vroeg of ik een prijs wilde geven aan een groep. Ik vroeg welke prijs, maar hij mocht dat niet zeggen. Ik wilde mij aankleden volgens de categorie die ik mocht uitreiken. Maar ik sta al heel de avond mijne buik in te trekken. Ik voel mij precies de koningin, omdat het hier Paleis 12 is.” De MIA in de categorie ‘Groep’ ging naar Clouseau die al drie miljoen cd’s verkochten. En deze MIA is ook voor een deeltje voor Vincent Pierins uit onze provincie, die al vele jaren als gitarist meespeelt in de groep. “Dit jaar is het 39ste jaar van Clouseau. We hebben echter het gevoel dat het beste nog moet komen, maar we zijn nu al dankbaar en fier. Als groep zijn we één familie, een buitengewone groep van vrienden. Ze zitten allemaal in de zaal. Deze is voor JULLIE!”

En natuurlijk mocht Camille nog eens terugkeren, want zij won nog een MIA in de categorie ‘Pop’. Ze zei aan de microfoon: “Maar allez, ik sta hier nu al voor de tweede keer. Dat is toch ongelofelijk hé! Merci, merci! Dank aan mijn platenfirma, manager… “. Ze zong ‘Nu Heb Ik Geen Woorden Meer Over’. (PADI & Jelle)