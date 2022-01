Twee lekke banden houden Frank Valentino niet tegen om toch op tijd vanuit La Roche in Passendale te geraken

Op donderdagnamiddag kon het publiek genieten van veel muziek tijdens de ‘VBRO Radio Show’ in Brasserie 14-18 in Passendale. Frank Valentino uit Oostkamp was bijna niet op de afspraak door… twee lekke banden aan zijn voertuig.

Het werd een organisatie met hindernissen. Presentator Paul Bruna vernam enkele uren voor het optreden dat zanger Chris Reilhof plots niet kon aanwezig zijn. Chris heeft een eigen zaak De Wante in Ingelmunster. Door personeelsgebrek moest hij plots inspringen en dus kon hij niet komen zingen. Paul Bruna en VBRO gingen halsoverkop op zoek naar een nieuwe naam. Uiteindelijk kwamen er twee artiesten af, namelijk Tina Rosita én Lisa Leman. Dat was nog maar geregeld of Paul Bruna kreeg nog een telefoon van een andere artiest, namelijk van Frank Valentino. De zanger stond in La Roche met twee lekke rechterbanden. Paul dacht dat ook hij er niet zou bijzijn, maar Frank beloofde van toch present te zijn. En hij hield woord, na 2,5 uur rijden was Frank toch na 16 uur aanwezig en kon hij na de pauze als laatste de ‘VBRO Radio Show’ afsluiten. Twee lekke banden? “Ik heb al meerdere jaren een chalet in La Roche. ’t Moest daar van alles gebeuren. Uiteindelijk kon ik vertrekken, maar ik reed met mijn rechterwielen over een te spitse rotsblok. Resultaat: niet één, maar twee lekke banden. Eén lekke band kan je nog zelf herstellen, maar twee is moeilijk waardoor ik hulp moest inroepen. Gelukkig kon ik hier toch nog op tijd geraken”, vertelt Frank Valentino, die het publiek wist te animeren met zijn bekende songs. Hij zong vooral liedjes uit de jaren negentig, songs uit zijn succesvolle periode van ‘Tien-om-te-Zien’, enz. (PADI)

Ook zijn trompet had Frank meegebracht om een nummer te zingen én te spelen. © PADI/Daniël

Vrijdag 21 januari staat Frank Valentino geprogrammeerd in Mandeldaele in Izegem. Deuren open vanaf 17 uur voor een maaltijd met soep, hoofdgerecht en dessert. Tussenin zingt Frank talrijke nummers. Info: 0471 77 76 27 – info@happyfeniks.be