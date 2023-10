Truus Druyts en Tom De Cock in gesprek met G-sporter en collega-auteur Matthias Boonen tijdens geanimeerde voorstelling van zijn schrijversdebuut ‘De Doodsuurengel’ op Boektopia (Kortrijk)

Van 28 oktober tot en met 5 november vindt in Kortrijk Xpo ‘Boektopia’, de grootste boekenbeurs van Vlaanderen, plaats. Opvallende aanwezige daar is de 29-jarige G-sporter Matthias Boonen, die er dagelijks promotie mag maken in zijn eigen stand voor zijn eerste boek, de fantasy thriller ‘De Doodsuurengel’. ‘De Doodsuurengel’ is van 100 procent Belgische makelij. Dat op zich is al bijzonder, maar het onwaarschijnlijke levensverhaal van Matthias (meer info in bijgevoegd persbericht) maakt van dit schrijversdebuut helemaal een huzarenstukje. Op zowel 29 oktober als 1 november wordt ‘De Doodsuurengel’ vanaf 16u ook voorgesteld tijdens een geanimeerde Q & A met Matthias in de centrale hal van Kortrijk Xpo. Op 29 oktober leidt voormalig radio- en tv-presentatrice, actrice en collega-auteur Truus Druyts uit Beerse de presentatie in goede banen, op 1 november neemt radio- & tv-maker/presentator en gelauwerd auteur Tom De Cock dit in handen.

G-sporter en auteur Matthias Boonen uit Lichtaart zal van 28 oktober t.e.m. 5 november dagelijks aanwezig zijn op Boektopia, de grote boekenbeurs in Kortrijk Xpo, ter promotie van zijn schrijversdebuut ‘De Doodsuurengel’. ‘De Doodsuurengel’ is een intrigerende fantasy thriller van 100 procent Belgische makelij. Dat op zich is al opmerkelijk te noemen in de boekenwereld, maar het onwaarschijnlijke levensverhaal van Matthias maakt van dit schrijversdebuut helemaal een huzarenstukje. Op zowel 29 oktober als 1 november wordt ‘De Doodsuurengel’ vanaf 16 uur voorgesteld tijdens een geanimeerde Q & A met Matthias in de centrale hal van Kortrijk Xpo op Boektopia. Op 29 oktober leidt voormalig radio- en tv-presentatrice, actrice en collega-auteur Truus Druyts de presentatie in goede banen, op 1 november neemt radio- & tv-maker/presentator en gelauwerd auteur Tom De Cock dit in handen. Tijdens deze voorstellingen zullen ook scènes uit het boek getoond worden (video). Maak niet enkel kennis met ‘De Doodsuurengel’ op Boektopia in Kortrijk Xpo, maar kom tijdens deze presentaties op 29 oktober en 1 november zeker ook een kijkje nemen en luisteren naar het verhaal van een zeer bijzondere, bewonderenswaardige jongeman die, ondanks alle fysieke en mentale hindernissen, met gezonde ambitie zijn dromen realiseert.

De 29-jarige Matthias Boonen uit Lichtaart mag gerust omschreven worden als een medisch mirakel. Kort na zijn geboorte blijkt dat hij door hersenbeschadiging visueel beperkt is en volgens de dokters zal hij, naast motorische problemen, intellectueel ook nooit het niveau van een 3 tot 4-jarige overtreffen. Zijn ouders blijven echter niet bij de pakken zitten, gaan te rade bij meerdere specialisten en verzamelen een team rond hun zoon om hem alle mogelijke kansen te geven zich te ontwikkelen. Dat Matthias zich ontwikkelt is een understatement. Op intellectueel vlak evolueert hij minstens mee op het niveau zijn leeftijdsgenoten en de uiterst gedreven jongeman begint ondanks al zijn beperkingen ook te sporten. Ondertussen bereikte hij in het lopen al een topsportstatuut, realiseerde hij meerdere Belgische records (en zelfs een WR) in zijn categorie én stoomt hij zich klaar voor de Paralympics 2024 in Parijs.

Naast sporten is ook schrijven een enorme passie en ook daarin streeft Matthias Boonen het allerhoogste na. Matthias wil de Vlaamse Stephen King worden en zijn schrijversdebuut ‘De Doodsuurengel’ moet daar de eerste stap in zijn. Fantasy thriller ‘De Doodsuurengel’ is het eerste boek van een reeks (Doodsrozen) die Matthias plant. De opvolger heeft hij alleszins ook al zo goed als klaar.

Iluna Jackson is een elfjarig meisje dat volop op zoek is naar haar plaats op school en in het leven. Tegelijk jaagt ze haar grote droom na, een professionele buikspreekster worden. Dit doet ze onder het juk van ruziënde ouders, pesterijen en de eerste vlinders in haar buik.

Nadat de prille tiener op het nippertje een moordpoging overleeft, volgen de dodelijke, vreemde ongelukken rondom haar zich snel op. Bijna iedereen bekoopt het met zijn of haar leven kort nadat ze in Iluna’s aanwezigheid hebben vertoefd. Allison, haar vriend Diego en hun vrienden Valentina, Olivia en Alicia zien Iluna steeds ongelukkiger worden, ondanks dat ze er zijn voor haar en proberen haar te troosten.

Heeft Iluna, die verteerd wordt door angst en schuldgevoelens, echt iets te maken met deze vreemde ongelukken? Of is er meer aan de hand? Welke sinistere rol speelt Ohin, de priester die veel meer lijkt te weten dan hij vertelt? Wat hebben de zwarte rozen te betekenen die steeds naast de lijken gevonden worden? Vindt Allison de antwoorden op haar vragen en komt ze samen met Diego, Valentina, Olivia en Alicia nog op tijd om de volgende levens die op het spel staan te redden? En lukt het de groep Iluna te redden voor de Doodsuurengel hen allemaal opeist? (PADI)

‘De Doodsuurengel’, het schrijversdebuut van Matthias Boonen, is nu te koop in de boekhandel of via Fantasynovels.be .