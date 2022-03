Trisha zingt ‘Als Deze Storm Zal Overgaan’ en stelt nieuwe cd voor in Izegem

Zangeres Trisha heeft een nieuwe single: ‘Als Deze Storm Zal Overgaan’. De zangeres stelt op vrijdag 25 maart ook haar nieuwe cd ‘Het Beste Van Trisha’ voor in Funpark in Izegem.

Voor de Vlaamse zangeres Trisha waren de afgelopen jaren zowel professioneel als privé zeer woelig. Met haar nieuwe single ‘Als Deze Storm Zal Overgaan’ hoopt ze deze ellendige periode dan ook voorgoed achter zich te laten. De single is geschreven en gecomponeerd door Dennie Damaro, die Trisha’s verhaal op een mooie wijze in de song weergeeft. Bart Claus stond in voor de productie en het team van Krijn Jonckheere maakte een professionele muziekclip. De single ‘Als Deze Storm Zal Overgaan’ is de voorloper van een nieuw album ‘Het Beste Van Trisha’ dat op 25 maart 2022 in “Funpark”, Krekelmotestraat 62 te Izegem zal worden voorgesteld. Net zoals bij vele collega’s is ook de honger bij Trisha om terug te mogen optreden zeer groot. Hopelijk kan ze binnenkort terug knallen op het podium, want het heeft nu lang genoeg geduurd. (PADI)

Info en boekingen: 0497 333 111 (Ludo Lauwrys) – denniedamaroproducties@skynet.be. – www.trisha.be