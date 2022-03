Trisha over ‘Het beste van Trisha’: “Ik heb méér nood aan een knuffel, maar de mannen begrijpen dat precies niet”

Vrijdagavond stelde Trisha haar nieuw album ‘Het beste van Trisha’ voor in de binnenspeeltuin van All-in Fitness in Izegem, de zaak die ze nu alleen runt na de scheiding van haar partner Kurt, een zaak die ze vier jaar geleden samen begonnen. Trisha heeft haar leven bijna weer op de rails, na heel donkere maanden. De zangeres kan zich uitleven op een podium met eigen nummers én ook een beperkt aantal covers. “Ik gaf één van mijn eerste exemplaren af aan mijn ex-man Ignace, want het is dankzij hem dat ik zeven singles kon uitbrengen”, verklapt Trisha.

Enkele uren eerder hielden we even halt om met Trisha te praten. Tussen een bezoek aan de kapster en de make-up zette Trisha zich even neer bij ons om op enkele vragen een antwoord te geven.

Je nieuw album ‘Het beste van Trisha’ is uit. Waarom heb je al uw singles gebundeld op één album?

Trisha: “Mijn eerste full-cd ‘In blije verwachting’ bracht ik tien jaar geleden uit. Toen bracht ik veel singles uit, samen met Ignace van het organisatiebureau Animô. Hij wilde nog een cd uitbrengen, maar de relatie ging dan niet meer goed. Ik besloot dat niet te doen, ik ging mij schuldig voelen. Ik bleef echter op regelmatige basis singles uitbrengen. Dennie Damaro wilde dan toch een full-cd opnemen. Dat vond ik tof, zoiets laat je niet liggen hé. Al mijn singles staan erop, maar ook ‘Ik doe wat ik wil’. Ook mijn huidige single ‘Als deze storm zal overgaan’ vind je er terug. Binnen enkele weken brengen we de zomersingle ‘Ilarie’ uit, een lied over een zomerliefde die ik vorig jaar had. Ik probeer altijd autobiografisch te zijn. Die zomerliefde was echter maar van korte duur, spijtig.”

Hoe gaat het anders nu met je?

Trisha: “Béter, ik straal hé! Ik voel mij nu supergoed. Vandaag voel ik mij zelfs een beetje diva. Dat botst met mezelf, want ik ben normaal niet zo’n diva. Hoe normaler ik doe, hoe confrontabel ik mij voel. Ik voel mij nu super. De storm is bijna gaan liggen, zoals ik eveneens zing op mijn huidige single. Met mijn tweede ex-man is het heel dramatisch geweest. Weet je, ik was 30 kg vermagerd, ik voerde een buikwandcorrectie uit, ik was gestopt met mijn antidepressiva én in mei 2021 zei hij dat hij wilde scheiden. Dat was echt een ramp, met alle miserie erbij. Ik heb een sterke persoonlijkheid, maar mijn ex kan en kon daar niet mee om. Hij duwde mij vaak zo de dieperik in.”

Was je dan niet beter bij je ex Ignace gebleven?

Trisha: “Neen! Ignace zie ik heel graag, maar op afstand. Zo’n paar minuten en dan dada ik ben weg. Ignace blijft ook de papa van onze Axelle. Hij heeft het nu heel moeilijk. Hij maakt het er ’t beste van. Hij probeert alles positief te bekijken. Deze morgen ging ik de full-cd brengen. Op Facebook had ik een clipje gemaakt dat ik mijn cd ging promoten en ik besloot mijn album aan hem af te geven, want zeven van de twaalf liedjes die erop staan zijn allemaal zijn inbreng. Ik bracht die singles met Ignace uit. Hij moest dus nu een klein beetje de ereplaats krijgen. Weet je, ik ben ook bezig met TikTok. Ik wil dat mensen weten waar Trisha voor staat… Dan maak ik van die keileuke filmpjes. Ik maakte ook een filmpje over 39 jaar en hoe mijn leven al eruit zag. Over één jaar wil ik staan, waar ik écht wil staan.”

We zien dat je straalt. Is er misschien een nieuwe liefde in je leven?

Trisha: “Neen, maar ik heb mijn leven nu bijna op de rails én dat vind ik tof. Er zijn nog scherpe bochten, maar ik denk dat het ernstigste voorbij is. Mannen zijn bang van een vrouw die in de showbizz zit. Ik ben ook vrij zelfstandig. Ik heb in feite niemand nodig. Mijn prioriteiten zijn nu anders, maar de mannen begrijpen dat precies niet. Ik heb meer nood aan een knuffel, aan iemand zijn aanwezigheid, aan een babbel, aan samen dingen ontdekken. Maar die mannen weten dat precies niet. Een oproep: Wie wordt de man van Trisha? Ik zou dat dan met psychologen allemaal laten uitdokteren wie er bij mij past, zoals ‘Blind Getrouwd’.”

Wat verwacht je van deze cd en van uw verdere zangcarrière?

Trisha: “Ik verwacht niets. Ik wil gewoon fun maken én bezig zijn waarmee ik nu bezig ben. Alles wat qua zingen op mijn pad kom, neem ik aan. Dat blijft een droom hé. Mijn droom is dat ik mijn ander kindje de fitness en binnenspeeltuin los kan laten, zodat ik mij volledig kan storten op mijn carrière. Het is wel zwaar om dat allemaal te doen. Het is moeilijk, maar moeilijk gaat ook. Ik ben dat gewoon van altijd uit het diepe dal te kruipen. Ik weet niet waar ik die energie vandaan haal, maar ik doe het toch telkens weer.”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Trisha: “Och, ik wil het Sportpaleis halen. Ik zou graag hebben dat iedereen meezingt met mijn liedjes. Al die grote artiesten en al die mensen die hun liedjes luid meezingen. Dat is toch zalig. De meeste artiesten zingen enkel maar covers om er ambiance in te brengen. Ik doe dat niet, ik breng mijn eigen nummers en een beperkt aantal covers. Ik wil mijn eigen nummers promoten en er de swung in brengen. Dat is verdorie hard werken hoor, maar ik ga dat blijven doen. Amaai zeg!”

Dennie Damaro gelooft in je…

Trisha: “Toen ik drie jaar geleden een crash kreeg, belde Dennie op met de boodschap dat er maar weinig vrouwelijke artiesten zijn die ambiance brengen zoals ik. Dat maakte mij blij, zelfs al had ik het toen niet gemakkelijk. Komende zondag zitten we samen in de studio bij MENT TV en daar praten we allebei over onze relatiebreuk. Sinds vorig jaar is Dennie immers ook alleen.” (PADI)

De cd ‘Het beste van Trisha’ kost 15 euro en is te verkrijgen via sms op 0474 44 21 14, info@goedvoelen.be. Op zondag 27 maart is Trisha, samen met haar manager Dennie Damaro, tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV. Info en boekingen: www.trisha.be