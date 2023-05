Trisha gaat in zee met ambitieus project van We Are Music Agency uit Roeselare

Het Roeselaarse Agency We Are Music is verheugd om Trisha te verwelkomen als een nieuw lid van hun familie. Trisha is een bekende en geliefde mediafiguur in Vlaanderen, komt uit een zware periode, maar zit al een tijdje terug in een positieve flow.

Tijdens deze periode kwam ze in contact met het ambitieuze nieuwe project van WAM. Ze is verheugd met deze nieuwe wending in haar carrière. “We kennen haar van de Vlaamse chanson maar ze heeft veel meer te bieden dan dat”, zegt Wammer Wesley Samyn. “We hebben samen met Trisha een duidelijk plan ontwikkeld voor een volledig nieuwe muzikale richting. Onze bedoeling is om een volwaardige show te brengen, die spannend en dansbaar zal zijn met een mysterieus kantje”.

“Er wordt binnenkort een eerste nieuw nummer aangekondigd en er wordt reeds gewerkt aan een vervolg. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe stijl zal aanslaan en er zijn zelfs reeds plannen voor merchandising. We kunnen niet wachten om onze plannen te delen met jullie en zijn ervan overtuigd dat Trisha een geweldige aanvulling zal zijn op ons team.” (PADI)

Info of boeken via info@wearemusic.agency