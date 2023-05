Triomfantelijke terugkeer van Béjart in Antwerpen, maar ook al aankondiging komst in 2024 in Brussel

Donderdagavond hadden we de eer om de première bij te wonen van het Béjart Ballet Lausanne in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Het Zwitsers ballet werd 36 jaar geleden opgericht door Maurice Béjart. Voor België is de Franse choreograaf geen onbekende. Maurice Béjart was in 1960 de oprichter van het ballet van de XXste Eeuw, een Brussels ballet. Op heden wordt het Zwitsers ballet aangestuurd door Gil Roman.

Het Béjart Ballet Lausanne was drie dagen aanwezig in de Stadsschouwburg van Antwerpen. De voorstelling bestaat uit twee delen. Er werd gestart met Tous les hommes presque toujours s’imaginent. Dit is een creatie van Gil Roman op de muziek van John Zorn. De Amerikaanse componist John Zorn is een van de kopstukken binnen de hedendaagse Amerikaanse muziek. De muziek van John Zorn is zeer inspirerend met een sterke aanwezigheid van de altsaxofoon. Gil Roman heeft zich verdiept in het omvangrijke repertoire van gelaagde composities gemaakt tussen 1990 en 2017. Het ballet schitterde op de Amerikaanse hedendaagse muziek.

Na een eerste spektakel en een pauze pakte het ballet het publiek helemaal in met een tweede deel dat een reis doorheen het repertoire van Maurice Béjart maakte. Met Béjart fête Maurice bracht het ballet fragmenten uit zijn eigen choreografieën nog eens op de planken. Deze compilatie van fragmenten uit verschillende balletten is geïnspireerd op een grote variatie aan inspiratiebronnen, van Oosterse tot Afrikaanse invloeden. Het werk is een mix van pas de deux en passages uit grotere balletten om een ode te brengen aan de oprichter van het ballet.

De avond van de première werd afgesloten met de zeer indrukwekkende choreografie Boléro, gecreëerd in 1961 door Maurice Béjart op de muziek van Maurice Ravel. Het sluitstuk was dan ook een bewonderenswaardig vertoon van lichaamsbeheersing en techniek, wat het publiek vol ontzag achterliet. Er werd dan ook aan het Béjart Ballet Lausanne een laaiend enthousiaste staande ovatie bezorgd voor het neerzetten van deze ongelooflijke prestatie. Antwerpen was tevreden met deze mooie comeback na 10 jaar afwezigheid.

En nog goed nieuws voor de fans van Béjart. Dit magistraal ballet kan je herontdekken/ontdekken van 21 tot 24 maart 2024 in dezelfde zaal waar het 40 jaar geleden werd gecreëerd, namelijk in het Koninklijk Circus in Brussel. De algemene ticketverkoop start op donderdag 1 juni om 10 uur via www.gracialive.be (PADI & Stan)