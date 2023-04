Tourist LeMC volgend jaar opnieuw ‘en route’ voor intiem theaterconcert in Brugge

Tourist LeMC, troubadour, vaandeldrager van kleinkunst, folk en woordkunst gaat in januari volgend jaar op tournee met ONRUST. Tourist zal de intimiteit van de theaters opzoeken om nieuw en oud werk te brengen.

Sinds jaar en dag staan de live shows van Tourist LeMc (Johannes Faes) bekend als muzikale trips en prozaïsche spinsels. Bij deze ONRUST-tournee komt Tourist dichter bij zijn fans. Geen arena-shows deze keer, maar de intimiteit van de mooiste theaters van het land. Zo komt hij in januari 2024 naar Concertgebouw Brugge. Hij komt dichter bij zijn fans en zoekt de gemeenzaamheid op van de theaterzaal.

De intiemere setting van de theaters laten Tourist ook intiemer te werk gaan. Onbevangen, authentiek en franjeloos speurt Johannes naar de essentie in zijn songs, snijdt hij thema’s aan die de ziel beroeren en neemt hij het publiek mee op een persoonlijke zwerftocht… Als een Tourist in eigen hoofd. Met nieuw en oud werk vertelt, fileert, ontboezemt en ontrafelt hij de kronkels in het hoofd en daarnaast duikt hij voluit in zijn rijkgevulde repertoire. De songs krijgen een nieuw, eerder akoestisch, jasje aangemeten dat nauw aansluit bij het innig gevoel van het theater. (PADI)

Tourist LeMc komt met zijn nieuwe tour ONRUST op vrijdag 26 januari 2024 naar Concertgebouw Brugge. De ticketverkoop start op donderdag 27 april, vanaf 10 uur. Tickets en info via www.show-time.be