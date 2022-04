TOTO komt op de Belgische Nationale Feestdag zingen in Middelkerke: “In België heeft TOTO een groter publiek dan in de Verenigde Staten”

Met miljoenen streams en verkochte platen zijn de heren van de Amerikaanse band ‘TOTO’ iconen te noemen. Na vier jaar komen ze opnieuw naar België. Met de ‘Dogz of Oz Tour’, houden ze op de Belgische Nationale Feestdag donderdag 21 juli halt in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Wij hadden een gesprek met Joseph Williams, leadzanger van de groep.

Op 21 juli treden jullie op in Middelkerke, hier in België. Het is het eerste Belgische concert sinds 2018. Kijken jullie ernaar uit?

Joseph: “Ow, we kijken er echt naar uit! We zijn op dit moment ‘on the road’ en momenteel zitten we in San Francisco. We staan op het punt om een arena show te geven. We kunnen echt niet wachten om terug in Europa te zijn en terug de overstap naar een ander continent te maken.”

Wat kunnen de Belgische fans van de show verwachten?

Joseph: “Het is een nieuwe band. Je gaat een paar nieuwe muzikanten zien en horen, die heel goed werken. Het zijn perfecte ‘Toto’ mensen. Ongelofelijke muzikanten, dus je zult wat frisse gezichten en nieuwe geluiden zien.”

Jullie speelden maar liefst 11 keer in België, telkens in Vorst Nationaal. Hebben jullie speciale herinneringen aan ons land?

Joseph: “We zijn er al zo vaak geweest. We liepen de deur plat, binnen en buiten. Het belangrijkste dat ik kan zeggen is dat we het geweldig vinden om daar te werken en te zingen. Gewoon omdat TOTO daar een groter publiek heeft dan in de Verenigde Staten, dus het is altijd een leuke verrassing voor ons om daar te komen. Altijd! (lacht)”

De tour kreeg de naam ‘Dogz of Oz tour’, vanwaar die naam?

Joseph: “Het idee achter de tournaam kwam er in 2020 toen de pandemie op volle kracht was. We dachten na over hoe de band eruit zou zien als we opnieuw zouden beginnen optreden. En dus stelden we een nieuwe groep jongens samen. We begonnen na te denken. We hadden zoiets van ‘misschien moeten we het niet TOTO noemen, misschien moeten we het een andere naam geven’. En dus, de meest bekende hond in de film Oz is Toto. Het was dus logisch dat die titel een goede naam was om de tour te noemen.”

Het wordt een avond vol spektakel en jullie grootste hits. Africa, Rosanna, Hold the line, … Hebben jullie eigenlijk zelf een favoriet?

Joseph: “‘Africa’, dat nummer is behoorlijk wild om het live te brengen. Het is zo leuk om het te performen voor een groot publiek en de sfeer van het publiek te voelen.”

TOTO

‘With a little help from my friends’, is jullie meest recente plaat.Die werd opgenomen op een speciale avond. Kan je ons even het concept achter dat album uitleggen?

Joseph: “Dat was vooral voor Luke (Steve Lukather) en ik om de nieuwe band samen te stellen. Om te zien wie er in de groep zou komen om dan opnieuw te toeren. We wilden ook zo graag spelen, omdat we een lange tijd niet live konden spelen door de hele pandemie. We kwamen dus op het idee om de show te streamen, zodat we nog eens konden live spelen. Het was meteen ook de perfecte manier om de nieuwe jongens te introduceren, terwijl we met Luke, Steve en ik nog altijd een sterke basis vormen. Het was ook iets voor de mensen om op te pikken tijdens het concert.”

Afgelopen week las ik iets opvallend, namelijk dat er geen nieuwe albums van jullie meer zullen verschijnen. Vanwaar die beslissing?

Joseph: “Dat betekent niet voor altijd. Ik weet dat Luke heeft gezegd dat er geen nieuwe TOTO-plaat meer zal komen. Maar dat komt omdat we nu bezig zijn met onze eigen solo projecten. David Paich komt met een nieuw album. Luke heeft een ander nieuw album dat uitkomt dat ik samen met hem heb gemaakt. Ze hebben ook beide meegewerkt aan mijn laatste album. Dat zijn bijna mini-TOTO albums. Het betekent dus niet dat het voor altijd zal zijn. Ik weet zeker dat er in de toekomst nog een TOTO-album zal uitkomen.”

Jullie heb als groep maar ook individueel een stempel op de geschiedenis weten te drukken. Met maar liefst meer dan 1.000 muzikale credits (onder ander voor Michael Jackson). Hoe beslisten jullie of een nummer voor jullie was of voor een andere artiest?

Joseph: “Op de platen die ik met de band heb gemaakt, zijn we altijd vanaf nul begonnen. Wanneer een plaat wordt gemaakt, zullen de nummers die op dat moment worden geschreven, de nummers zijn die op de plaat komen. Alleen, als we nummers over hebben of nummers die we geproducet hebben maar die niet uitkwamen zoals we wilden, is dat de enige reden dat je misschien teruggrijpt naar wat overgebleven nummers. Maar meestal beginnen we vanaf nul.”

Jullie zijn een gevestigde waarde binnen de muziekindustrie. Jullie zijn ook nog altijd super relevant, dat is weinigen gegund. Hoe komt dat, denk je?

Joseph: “Weet je, allereerst over de band, de beste tijden dateren uit de jaren ’80. Toen was het een andere muziekbusiness. Het werkte volledig anders in die dagen. De band heeft een paar nummers gehad die erg grote hits waren, die gewoon door de jaren heen zijn blijven bestaan. Ze klinken na al die jaren nog steeds goed. ‘Africa’ is een perfect voorbeeld. En niet te vergeten het feit dat het al een miljoen keer is gebruikt in series en films, gecoverd is geweest en dat vanaf het begin.”

Want de afgelopen jaren hebben jullie er heel wat jonge fans bijgekregen, dat groeit steeds verder aan. Zijn jullie daar zelf over verbaasd ?

Joseph: “Allereerst, ik ben daar heel gelukkig mee en vooral dankbaar. Ja, het is een beetje verrassend om eerlijk te zijn. Ons liedje ‘Africa’ had zoveel levens, nieuwe levens. Het is echt gek. Dat hield ons ook in de industrie. We zijn er heel dankbaar om!”

De muziekindustrie is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Er wordt meer gestreamd. Er komen en gaan artiesten. Hoe kijken jullie daarnaar?

Joseph: “Het is zeker veranderd en het lijkt erop dat je constant nieuwe muziek moet maken om relevant te blijven. Volgens mij leven nieuwe artiesten in een soort rush en is die druk ongelofelijk, zoals Justin Bieber. Maar TOTO had zijn dagen in de jaren ’80. En echt wat blijft er voor ons over om te doen. We kunnen albums maken, maar TOTO zal geen Justin Bieber cijfers verkopen als we een album maken. Voor ons draait het allemaal om toeren en live spelen. Voor jonge artiesten, is het een moeilijkere tijd nu. Mijn dochter is een geweldige gitariste en zangeres. Ze probeert door te breken, maar het is heel erg moeilijk. Vroeger kon je iemand hebben om je te managen, maar zo werkt het niet meer. Er is veel veranderd, maar in de basis is het dan ook weer niet veel veranderd, er zijn nog steeds grote nummers en grote sterren. Het is gewoon moeilijker om zo beroemd te worden en te blijven, maar dat is gewoon hoe ik het zie.”

Jullie hebben zo veel hits gemaakt. Solo, in groep. Hadden jullie al dit succes verwacht, als je terugkijkt op jullie carrière?

Joseph: “Nee, je verwacht geen succes. Als het komt dan is het geweldig, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. Er is ook nooit een periode geweest, dat ik dacht, we verdienen het. We bleven hard werken.”

Jullie hebben al zoveel bereikt. Zijn er toch nog dromen of doelen?

Joseph: “Uhm, wel, weet je. Op mijn leeftijd en op dit moment in mijn leven, is mijn doel om nog zoveel als mogelijk te toeren, zolang het gaat. Ik voel me niet oud, dus we kunnen dit nog wel een tijdje doen, hoop ik. Maar naast dat, ik heb ook een nieuwe kleinzoon. Ik heb dus genoeg dingen om me bezig te houden (lacht).”

Jij bracht onlangs ook een soloplaat uit ‘Denizen Tenant’. Prikkelde het om solo terug iets te doen?

Joseph: “Het prikkelde enorm (lacht). Het was geweldig om dat album te kunnen maken. Ik had al vele jaren geen solo-album meer gemaakt, de laatste was in 2008. Het was ook leuk om het tijdens de pandemie te doen. Ik had iets om handen. En ook, ik had een heleboel nummers waar ik al jaren aan gewerkt had, die ik eindelijk heb kunnen afmaken, dus dat was geweldig.”

Bedankt Joseph, voor dit fijne interview ! We kunnen niet wachten om jullie in België te ontvangen. (PADI & Jérémie)

Op donderdag 21 juli (op de Belgische feestdag) zakken de heren van TOTO af naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Tickets te koop via deze link:https://www.teleticketservice.com/nl/event/toto-dogz-of-oz-tour-2022-a38794ca