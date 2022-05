Tomorrowland start een eigen dj- en producer-school voor kinderen én volwassenen

Kinderen en jongeren die willen leren producen en het tot dj willen schoppen, kunnen binnenkort terecht bij de Tomorrowland Academy. Het Belgische festival organiseert deze zomer (11-14 juli) een dj-kamp voor kinderen op 200 meter van het legendarische festivalterrein De Schorre in Boom. Enthousiaste 8- tot 17-jarigen worden er een week lang begeleid door professionele dj’s en ondergedompeld in de magische wereld van het dj’en en producen met allerlei workshops. De unieke week mogen ze vervolgens afsluiten met een spectaculaire liveshow in ware Tomorrowland-stijl op één van de echte Tomorrowland podia nog voor het festival van start is gegaan.

Daarnaast komen er ook ‘Adult Bootcamps’ voor volwassenen: een volledige week vol dj- en producer workshops met professionele dj’s en inspiratiesessies van boeiende sprekers uit de muziekindustrie en artiesten die al eerder op Tomorrowland hebben gespeeld. Als kers op de taart kunnen deelnemers hun week afsluiten met een weekend Tomorrowland, een exclusieve backstage tour en krijgen ze de onvergetelijke kans om op te treden voor de opening op één van de podia van het iconische festival. De bootcamps vinden plaats in de weken tussen de festivalweekends, van 18 tot 21 juli en van 25 tot 28 juli.

Deze unieke samenwerking met Amplify Academy uit Hasselt zal in de komende maanden en jaren verder uitgebouwd worden met een fysieke dj- en producer-school, waar het geïnteresseerden het hele jaar door toegang biedt tot de beste tools om te leren producen, mixen en muziek te maken. Naast de fysieke school komt er ook een online platform voor kinderen en volwassenen van over de hele wereld. (PADI)

Meer informatie en inschrijven kan via tomorrowland.com/academy.