Tomorrowland ‘Reflection Of Love’: ONVERGETELIJK, PRACHTIG, MACHTIG!

De organisatoren van Tomorrowland dachten wellicht: “We mochten twee jaar geen plezier maken, we gaan er eens een extra editie van maken!” Wanneer het grootste en meest iconische muziekfestival van de wereld het zo groots wil aanpakken dan wilden we dat ook wel eens van dicht zien! Is 600.000 mensen over drie weekends op een ruimte van 63 voetbalvelden groots genoeg?

Velen noemen het een pretpark voor volwassenen, een danstempel die uitnodigt om eens lekker los te gaan. Wat wij beleefden was een kleurrijke fantasiewereld van gelijkgestemden over de hele wereld, maar liefst 200 nationaliteiten reizen naar dit episch centrum van fun. Muziek is de focus, gedragen door maar liefst 800 artiesten, maar de ervaring is zeker veel belangrijker voor zoveel mensen met een ongeziene drang om dit niet te missen. Wat opviel was de zeer gezellige sfeer die er was, elke vriendelijke glimlach en wonderlijke verschijning maakte je gewoon oprecht vrolijk. 12.500 crewleden werken samen om die belevenis uniek te maken, van de catering tot de mensen die gedreven zijn om het recreatiedomein De Schorre in Boom vrij te houden van afval.

Velen zijn ook verkleed… © PADI/Sandro

De diversiteit van mensen is de sleutel om deze plaats voor drie weekends die globale uitstraling te geven die het groot maakte. Elke taal en elk gezicht heeft een eigen cultuur, maar allemaal eenzelfde visie: mensen ontmoeten en ferm plezier maken. Je kan gerust stellen dat Dimitri Vegas & Like Mike dit festival opgewaardeerd hebben, en zeker de basis van het succes zijn, waardoor DJ’s over de hele wereld vereerd zijn hier te draaien. Het zijn teveel DJ’s om ze alle op te noemen, en het is niet mogelijk allemaal aan het werk te zien. Dat hoeft ook niet, de organisatie heeft oog voor detail, en maakt dit festival gewoon een intense belevenis met dit jaar als thema: reflectie voor liefde/Reflection of Love.” (Padi & Sandro)

Vanuit alle landen waren ze afgezakt. © PADI/Sandro

Feiten en getallen: 16de editie van Tomorrowland België – thema: The Reflection Of Love – drie weekends met 600.000 bezoekers – 200 nationaliteiten – 15 podia – 800 artiesten – 34 hectare = 340.000 vierkante meter – 3 warenhuizen – 200 zeecontainers – 35 trailers – 5 vrachtwagens – 12.500 medewerkers per dag – ongeveer 46.000 wereldwijde reizigers die afkomen – globale vluchten vanuit 31 landen en 61 steden van over de hele wereld…