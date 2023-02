TOBE uit Tielt scoort met eerste West-Vlaamse single ‘Onderweg’ en kijkt hoopvol naar zijn muzikale toekomst

Tobe Vandekerckhove alias zanger TOBE heeft met ‘Onderweg’ zijn eerste single klaar. Na passages in #LikeMe en The Voice is hij helemaal klaar voor zijn solo-carrière. TOBE brengt liedjes uit in het West-Vlaams én dat spreekt het publiek aan. Niet enkel de West-Vlamingen horen dit graag, maar ook andere mensen uit Vlaanderen zijn fan geworden van zijn stem en zijn song ‘Onderweg’. En er volgen nog West-Vlaamse songs.

Hoe voelt het aan in muziekland?

TOBE: “Fantastisch. Het begint te lukken, het is tof. Ik had dat na enkele weken nog niet verwacht.”

Er wordt nogal geboft over jouw mooie clip.

TOBE: “Ik deed alles zelf. Het is dan ook opgenomen in mijn tuin in Tielt (lacht). Neen, grapje. De clip werd opgenomen in Spanje bij de Pyreneeën dichtbij de B&B van mijn papa. We stonden ’s ochtends vroeg op om de zonsopgang mee te pikken en ‘s avonds stonden we tot 22 uur op de weg in het donker om nog wat foto’s te maken. Het was een super intensieve dag, maar de moeite waard.”

Wonen je ouders in Spanje?

TOBE: “Tijdens het seizoen wel. Als ze in Spanje verblijven, woon ik die periode dan alleen met mijn zus in Tielt, wat helemaal niet erg is. Ik ga ook dan af en toe eens naar Spanje. Normaal is het daar altijd warm, maar tijdens de opnames in oktober was het er echt koud. Ik sta op een bepaald moment in de clip onder een waterval met een linnen pak aan. IJSKOUD (lacht). Het water in het hooggebergte heeft misschien maximum 5 graden, en ik stond daar in mijn hemdje op blote voeten. Ik ben een paar keer in ‘t water gevallen, maar dat hoort erbij.”

Hoe zie je uw muziekcarrière evolueren?

TOBE: “Op dit moment is mijn eerste album al klaar. Het is een album met allemaal West-Vlaamse covers op. Het is een mengelmoes van oudere en recentere songs. Ikzelf ben keihard fan van het nummer – dat ik zelf ervoor niet kende – ‘Wer Bisto’. Het zou kunnen dat ‘Wicked Game’ – de song die ik tijdens The Voice bracht – ook erop zal staan. Ik kreeg er al goeie commentaren op. Ik hoop dat het grote publiek het evengoed onthaald.”

Is het de bedoeling om je meer te gaan focussen op het West-Vlaams?

TOBE: “Ik heb dit album opgenomen omdat ik zin had om West-Vlaanderen wat meer in het licht te zetten. Ik ben trots om West-Vlaming te zijn en dat wil ik laten zien aan het grotere publiek. Maar ik zie dit album als een project. We hebben hier twee jaar keihard aan gewerkt. Wat er na dit album komt, weet ik nog niet. Ik heb een grote liefde om te zingen in het Nederlands of in het Engels. Ik kan dat nu nog niet zeggen. We zijn aan het brainstormen. Mijn hoofd zit vol!”

Wat is het mooiste moment tot nu toe?

TOBE: “Ik vind dat moeilijk. Het mooiste is volgens mij het moment dat we met z’n allen zaten te luisteren naar mijn album toen het af was. Dat was echt mooi. Iedereen dolgelukkig zien. Ook mezelf de eerste keer op de radio horen, is crazy.”

TOBE tussen MENT TV-presentator Herbert Verhaeghe (links) en zijn manager Marc Debouver.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen.

Marc: “Ik zat met een idee om een West-Vlaams album op te nemen en was op zoek naar een jonge zanger, maar het moest dus wel een West-Vlaming zijn. Philippe Coppens (K3) vertelde me dat er bij The Voice een West-Vlaming tussen de kandidaten zat. Hij bracht ons in contact. TOBE kwam naar de studio om een stemtest te doen. We waren allemaal geschrokken van zijn stem. Het was van een ander niveau dan we verwachtten. We moesten hiermee voorzichtig omgaan. We hebben anderhalf jaar in de studio doorgebracht en van alles geprobeerd. En hier zijn we nu.”

Ga je nog lang door met TOBE?

Marc: “ Dit album is een concept, maar het is natuurlijk de bedoeling om verder te doen.”

Toen je in Spanje woonde, kriebelde het toen niet om terug met muziek bezig te zijn?

Marc : “Neen, maar toen het 20 jaar Get Ready! was, sprong ik terug mee op de boot. Ik heb me heel lang enkel bezig gehouden met Get Ready!. Dat was ook genoeg. Beetje per beetje kom je dan terug in die wereld terecht en nu zit ik hier met TOBE.”.

Waar wil je staan binnen 5 of 10 jaar?

TOBE: “Hier terug aan tafel zitten én dan mag je nog eens dezelfde vraag stellen. Neenee, ik hoop aan de top (lacht).” (PADI)

De single ‘Onderweg’ is te beluisteren via alle grote streamingsplatforms.