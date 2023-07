Tobe uit Tielt heeft nieuwe single ‘Sunshine’

Tobe uit Tielt bracht een nieuwe single ‘Sunshine’ uit.

Toen Tobe in 2019 op de set van #LikeMe belandde, bleek dit het begin van zijn ontwikkeling als artiest. Tobe heeft ook een indrukwekkende passage in #TheVoice Vlaanderen achter de rug, waar zijn stem en charisma hem een favoriet maakten van het publiek en de jury. Na eerder dit jaar zijn Nederlandstalige debuut- en conceptalbum ‘Waterman’, gaat Tobe nu voluit voor het Engels, want dat staat al lang op het verlanglijstje. Zijn nieuw nummer ‘Sunshine’ is geschreven en geproduced door Dave McCullen en opgenomen in studio’s van Peer over Berlijn tot Las Vegas (LMFAO) en terug. Voor zijn nieuwe album liggen er trouwens ook al een pak nummers op de plank, die hij zelf schreef in samenwerking met o.a. Jérémie Vrielynck, Dave McCullen, Henree (Tel Aviv),… (PADI)