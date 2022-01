Tina Rosita kwam nog maar voor de allereerste keer optreden in Passendale

“Ik geef het toe, ’t is de allereerste keer dat ik eens optreed in Passendale”, verklapt Tina Rosita aan het publiek in Brasserie 14-18 in Passendale. De 69-jarige zangeres staat al 48 jaar op de bühne, kwam al vaak optreden in West-Vlaanderen, maar nog nooit in Passendale. Daarvoor bolde ze maar liefst ongeveer 207 km en zat ze méér dan twee uren – zonder file – in de wagen, want Tina Rosita woont in Houthalen-Helchteren en dat ligt in Limburg. Na zo’n lange trip kwam ze nog maar toe in Passendale. Tina moest dan ook terug naar haar woonplaats rijden in volle avondspits…

“Ik ben een Brabants paard”, lacht Tina na haar optreden. “Maar nu woon ik in Houthalen. Ik zing al 48 jaar. Ik deed nog nooit iets anders. Ik zat thuis toen ik werd opgebeld of ik hier iemand kon komen vervangen. Waarom niet? Na al die jaren zing ik nog altijd graag en blijf ik promo voeren voor mijn liedjes.”

Je zingt al 48 jaar, maar toch is het dus maar de eerste keer dat je in Passendale zingt?

Tina: “Inderdaad, ’t is de allereerste keer dat ik hier ben. Normaal zing ik overal in Vlaanderen. Check maar mijn website. Het aantal keren dat ik op jaarbasis in West-Vlaanderen ben, kan ik niet uit het hoofd zeggen. Misschien 30 of 40 keren..”.

Welke herinneringen heb je aan West-Vlaanderen?

Tina: “Ik trad al vaak op in de Floreal in Blankenberge. Ook in Nieuwpoort. Ik werkte ook al samen met Rocky of met Papa Chico in de Laladu in Koekelare. Ichtegem is mij eveneens niet vreemd.”

Tina Rosita. © PADI/Daniël

Je brengt het levenslied om de mensen een mooie dag te bezorgen?

Tina: “Inderdaad, begin februari breng ik zelfs een nieuw album ‘Tina Rosita, de koningin van de wals’ uit. Er staan zeventien liedjes op, allemaal walsen. In mijn carrière nam ik immers al zoveel walsen op. ‘De kristalwals’ is één van mijn bekendste nummers. Op mijn nieuw album staan er ook nieuwe walsen op.”

Hoeveel cd’s bracht je al uit?

Tina: “Och, misschien vijftien cd en talrijke lp’s. Ik nam al méér dan 350 liedjes op. Mijn recentste albums zijn ’45 jaar Tina Rosita Op Volle Toeren’ en ‘Tina Rosita zingt voor U’.

Hoe zag jij in al die jaren het muzieklandschap evolueren?

Tina: “Ik ben nog een product van de ‘Ontdek de ster’-wedstrijd. Na al die jaren heb ik nog altijd een platenfirma in Vlaanderen. Hier werk ik samen met D&V. Ik heb ook nog een Duitse platenfirma, want ik bracht ook al een Duitstalig album uit. Ik ben dus nog lang niet uitgezongen.” (PADI)

Tina Rosita met fan Anita Devoldere uit Middelkerke. © PADI/Daniël

Op donderdag 10 februari treedt Tina Rosita op tijdens de matinee in De Kippe in Merkem. Info: www.tinarosita.com – 0473.73 96 62