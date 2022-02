Timo Descamps brengt derde Nederlandstalige single ‘Nu Is Het Aan Mij’ uit

Timo Descamps laat moeilijke periode definitief achter zich met de nieuwe single “Nu Is Het Aan Mij”.

Zanger en acteur Timo Descamps, bekend van tv-reeksen als ‘Spring’, ‘Familie’ en de eerste editie van ‘Steracteur Sterartiest’ is weer helemaal terug van weggeweest. Zijn tweede Nederlandstalige single ‘Jij Bestaat’ was een schot in de roos, met uitstekende resultaten in de Vlaamse hitlijsten tot gevolg. Met ‘Nu Is Het Aan Mij’ laat Timo zien dat hij zijn stem echt heeft teruggevonden, de moderne sound klinkt verfrissend en toont duidelijk welke richting hij uit wil met zijn muziek. “Ik kan oprecht zeggen dat ik het afgelopen jaar veel gelukkiger ben geworden en dat komt puur omdat er letterlijk weer muziek in mijn leven zit. ‘Nu Is Het Aan Mij’ is voor mij een heel persoonlijk nummer, ik schreef het als antwoord op een lange soms wat donkere periode die nu definitief achter mij ligt. Het nummer gaat over het loslaten van alles wat je geluk in de weg zit en te durven kiezen voor jezelf. Het is een beetje zoals wat ze zeggen vlak voor je opstijgt met het vliegtuig: “zet eerst je eigen zuurstofmasker op alvorens anderen te helpen”. Je moet zelf oké zijn voor je iets kan betekenen voor iemand anders. Uiteraard was ik heel blij met het succes van ‘Jij Bestaat’. Het is een fantastisch gevoel om berichtjes te lezen van mensen die steun halen uit je muziek, het is heel fijn om te zien dat iets wat je zelf gemaakt hebt zo positief onthaald wordt door het publiek. Als ik teksten schrijf voor mezelf of andere artiesten, schrijf ik soms vanuit het standpunt van iemand anders, maar ‘Nu Is Het Aan Mij’ komt dus 100% uit mezelf, en dat maakt het natuurlijk extra spannend.”

‘Nu Is Het Aan Mij’ is de derde Nederlandstalige single van Timo Descamps en wordt uitgebracht door JV Records, het label van collega-artiest Jérémie Vrielynck uit Deerlijk, die het nummer opnieuw meeschreef en de volledige productie voor zijn rekening nam. (PADI)