Tijdens de repetities worden nog twee extra voorstellingen van ‘Maria van ’t Frituur’ ingepland

De komedie waarin de échte Maria zichzelf speelt samen met een topcast schept nu al hoge verwachtingen bij het publiek. Sam Verhoeven, Peter Thyssen, Carry Goossens, Nele Goossens, Jessica Celmer en de enige echte Maria van ‘t frituur kijken nu al uit naar de voorstellingen in het Fakkeltheater.

De pers kreeg een voorsmaakje van de komedie ‘Maria van ‘t Frituur’ tijdens een tekstrepetitie in het Fakkeltheater. Dit nieuwe stuk is geïnspireerd op de échte Mara van de legendarische Frituur Nr1 in de Hoogstraat in Antwerpen, vlakbij het Fakkeltheater. Regisseur Jan Geers wist een topcast te verzamelen die samen met de échte Maria Vanlommel aan het repeteren is voor dit stuk van de hand van Peter Thyssen. Carry Goossens, Jessica Celmer, Maria Vanlommel, Nele Goossens, Peter Thyssen en Sam Verhoeven hebben er alvast veel zin in om samen met Maria op de planken staan. Het is duidelijk dat het publiek er ook zin in heeft want productiehuis Garifuna mag nu al twee extra voorstellingen inplannen op 26 november en 3 december, telkens om 15 uur.

Producent Wim Schuer is enthousiast dat het stuk het theaterpubliek weet aan te spreken: “Als producent ben je altijd op zoek naar nieuwe, toffe, creatieve insteken. Vaak is het lang zoeken. Met Maria van ’t Frituur was het anders … Het klopte als een bus vanaf de eerste dag dat we ermee aan de slag gingen. Wat een heerlijk team.”

Een scriptlezing. © Garifuna

Korte inhoud: al meer dan 30 jaar is Maria het gezicht en de drijvende kracht van Frituur Nr. 1. De straat van de frituur ligt open voor de zoveelste werken aan de riolering. Tijdens de werken worden er menselijke resten gevonden op nog geen honderd meter van de frituur. Deze gebeurtenis is natuurlijk het onderwerp van gesprek in de frituur. Na onderzoek blijkt het te gaan om het lichaam van Gilbert De Breuck, een gerenommeerd onderwijzer en stadsgids van Antwerpen. Er is opschudding in de buurt want het betreft een onopgeloste mysterieuze verdwijning..

Samen met Maria spelen zes acteurs tegen een razend tempo vijftien personages. Een schoolmeester, een klusjesman, een taxi-chauffeur, een marktkraamster, een kinesiste, een café-baas, een bieruitzetter, een dokwerker, een zakenvrouw, een jong meisje en een lichtzinnige bende toneelspelers… Alle personages duiken in het verleden op zoek naar wat er is gebeurd. De schijnbaar toevallige passanten van de frituur blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan men zou vermoeden. Samen vormen ze een gemeenschap met een gedeeld verleden.

Een volkse komedie over het verlies van waarden, vriendschappen, de teloorgang van de café-cultuur en de strijd van kleine zelfstandigen die in de buurt proberen te overleven. Een tranche de vie.

‘Maria van ‘t Frituur’ is te zien van 9 november tot en met 4 december in de Rode Zaal van het . Fakkeltheater. Extra voorstellingen op 26 november en 3 december, telkens om 15 uur. (PADI)

Info en tickets:www.fakkeltheater.be