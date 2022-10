Tiende ‘Festival van de Ambiance’ pakt uit met ‘Ambiance All-Stars’ in ’t Kuipke in Gent

Op zaterdag 3 december opent ’t Kuipke in Gent de deuren voor de tiende editie van het ‘Festival van de Ambiance’ en dat belooft meer dan een stevig feestje te worden. Met Frans Bauer, Laura Lynn, Christoff, De Romeo’s, Lindsay, Yves Segers en Johan Veugelers, pakt de organisatie uit met een regelrecht ‘Ambiance All-Star Team’. Als kers op de jubileumtaart verzorgt allround partymeister DJ Ward het ambiance-vuurwerk als afsluiter.

Twee weken na de doortocht van ‘s werelds beste pistiers op het legendarische Gentse ovaal tijdens de plaatselijke Zesdaagse, is het op zaterdag 3 december al voor de 10de keer de beurt aan het kruim van het artiestenpeloton om er in ’t Kuipke één groot volksfeest van te maken. Voor de komende jubileumeditie van het ‘Festival van de Ambiance’ trekt organisator House of Entertainment dan ook alle registers open. “Met Frans Bauer (‘Heb je even voor mij?’), Laura Lynn (‘Je hebt me 1000 maal belogen’), Lindsay (‘Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat’), De Romeo’s (‘Viva De Romeo’s’), Christoff (‘Sweet Caroline’), Yves Segers (‘Waar zijn die handjes?’) en Johan Veugelers (‘Ik was nooit een casanova’), hebben we een heus ‘Ambiance All-Star Team’ geselecteerd. Allround partymeister DJ Ward mag op dit sterrenfeestje natuurlijk niet ontbreken en zorgt voor de onvergetelijke afterparty. De ervaring van de voorbije edities leert ons dat het publiek in Gent houdt van feesten. Ook in ’t Kuipke, waar de belangstelling en interesse voor het ‘Festival van de Ambiance’ blijft groeien. Eén groot volksfeest, waar jong en oud verbroederen en genieten van de optredens. In de tribunes, of op het middenplein, overal wordt er steeds luidkeels meegezongen, genoten en ingehaakt bij de talrijke polonaises. De mensen hebben ons duidelijk gemist, zo blijkt uit de vele positieve reacties die we ontvangen. Iedereen is blij dat we terug zijn om samen de 10de editie van het ‘Festival van de Ambiance’ uitgebreid en gepast te vieren. Het wordt een onvergetelijk feest dat je echt niet mag missen”, zegt organisator Kris Bloemen. (PADI)

Ook Lindsay is van de partij. © PADI/Daniël

