‘Tien-Om-Te-Zien’ strijkt met topartiesten neer in Westende voor gratis muziekfeest

De iconische tent staat klaar. Anne, Willy, Laura en Aaron popelen van ongeduld. Een hele resem artiesten tekent present voor een onvergetelijk optreden. Kortom: Tien Om Te Zien is helemaal terug van eigenlijk nooit echt weggeweest! Vanaf maandag 25 juli loopt de zeedijk van Westende vol voor de opnames van het meest iconische muziekprogramma aller tijden. De crème de la crème van de Vlaamse muziekwereld én enkele internationale artiesten maken er één groot meezingfeest van en dat maar liefst acht dagen lang.

De volledige line-up voor de eerste opnameweek is bekend en belooft een mix van hedendaagse hits en onvergetelijke TOTZ-klassiekers. Zo is het uitkijken naar grote namen zoals Metejoor & Snelle, CAMILLE, Bart Kaëll, 2 Fabiola en de legendarische terugkeer van Opium en Vanda Vanda. Ook op het scherm barst het feest binnenkort los, want de uitzendingen van Tien Om Te Zien zijn vanaf 31 juli elke zondag om 20u30 te zien bij VTM.

Niels is op maandag en dinsdag van de partij. © PADI/Jens

VTM maakte volgende namen bekend voor de opname van maandag 25 juli : Jérémie Makiese, Pommelien Thijs, Metejoor & Snelle, Regi & Emma Heesters, CAMILLE, Niels Destadsbader, Bart Kaëll, Berre, 2 Fabiola, Vanda Vanda, Sam Gooris en Belle Perez.

Dinsdag 26 juli: Niels Destadsbader, K3, BOBBY, Berre, Get Ready!,

Metejoor & Snelle, Pommelien Thijs, Olivia & Paul Sinha, Christoff, Bart Kaëll, TOTZ-medley en K.I.A.

Woensdag 27 juli: Sergio & Sam Gooris, Metejoor & Snelle, 2 Fabiola,

CAMILLE, Laura Tesoro, Christoff, Sabien Tiels, Pauline, Danzel, Kabouter Plop, Opium en Pommelien Thijs.

Ook Christoff mag langskomen naar TOTZ. © PADI/Jens

Het gratis muziekfeest is dit jaar opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud kan naar de zeedijk van Westende afzakken en de show live bijwonen op 25, 26 en 27 juli en op 1, 2, 8, 9 en 10 augustus. De line-up voor de opnames in augustus wordt binnenkort bekendgemaakt.

Ook radiozender Joe kleurt helemaal ‘Tien Om Te Zien’. In ‘Tien Om Te Zien Stories’ worden de fans elke zondagvoormiddag tussen 10 en 12 uur verwend met de beste TOTZ-muziek en unieke anekdotes. Samen met een bekende artiest duikt Joe terug in de uitgebreide geschiedenis van TOTZ. Op de digitale zender ‘Joe 10 Om Te Zien’ kunnen muziekfans 24/7 terecht voor de nodige ambiance en nostalgie. (PADI)

