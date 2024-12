‘Tien Om Te Zien, de Musical’ is een feest voor de zintuigen en een ticket naar een zorgeloze avond: “Een warme knuffel van vroeger met een vleugje moderne flair”

De première van Tien Om Te Zien De Musical – de opvolger van Vergeet Barbara – in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs overtrof alle verwachtingen. De musical vertelt het verhaal van 4 vrienden die met de komst van ‘Tien Om Te Zien’ hun kans zien om als boysband een plaats in de spotlights te veroveren. Maar… is iedereen wel zo opgezet met hun plannen? En is de Vlaamse showbizz wel klaar voor hen? Met een perfecte mix van nostalgie, humor en een visueel spektakel weet deze voorstelling alweer het publiek te charmeren.

De cast – met namen als Nathalie Meskens, Jonas Van Geel, Tom Audenaert, Peter Thyssen, Laura Tesoro, Kurt Rogiers … – brengen niet alleen acteerprestaties, maar ook een ongeëvenaarde energie naar het grote spektakelpodium van het Studio 100 Pop-Up Theater. Elk personage wordt met zoveel overtuiging neergezet dat je onmiddellijk in hun verhaal wordt meegesleept. De chemie tussen de castleden maakt de komische scènes des te krachtiger. Davy – vertolkt door Jonas Van Geel – kon het niet laten om af en toe een geestige sneer richting zijn collega’s te maken. Tijdens een dialoog met Anne – gespeeld door Laura Tesoro – merkte hij fijntjes op dat een muziekcarrière keihard werken is en lang niet altijd eenvoudig. Met die opmerking maakte Jonas Van Geel duidelijk een knipoog naar Laura’s documentaire, die te zien is op VTM GO. Het was een subtiele, maar slim geplaatste verwijzing die zowel humor als actualiteit toevoegde aan het verhaal en het publiek extra deed glimlachen. Zo’n spontane momenten zijn precies wat deze musical zoveel meer dan een nostalgische terugblik maakt.

De hoofdcast. © PADI

De muziek – een verzameling van cultsongs die zo hard gegrift staan in ons collectief geheugen – deed ongetwijfeld de zaal stilletjes mee neuriën op de gekende deuntjes. Bekende nummers werden in een nieuw jasje gestoken zonder dat ze hun nostalgische charme verliezen, waardoor de hits waaronder Veel Te Mooi, Als Een Leeuw In Een Kooi, Marijke … bijzonder goed tot hun recht kwamen en hun betekenis niet verloren raakte. Het waren momenten die voelen als een warme knuffel van vroeger met een vleugje moderne flair. De musical is niet alleen een feest voor het oor, maar ook voor het oog. De meer dan 300 kostuums, samen met 90 pruiken en de innovatieve decors, maken elke scène een visueel kunstwerk. Vooral de bewegende LED-schermen voegen dynamiek toe die we ondertussen wel gewoon zijn van Studio 100. Persoonlijk blijf ik toch de indruk hebben dat hun techniek alsmaar beter wordt, want op den duur merk je het niet dat het LED-schermen zijn. Tijdens de musical zie je ook een duidelijke verwijzing naar Blankenberge, waar dit liedjesprogramma vaak werd opgenomen.

De voltallige groep. © PADI

Tien Om Te Zien, de Musical is een must-see voor gans Vlaanderen. Niet enkel en alleen voor de fans van het Vlaamse lied, maar voor iedereen die onze cultuur een warm hart toedraagt. Het is uiteraard een ode aan een iconisch tv-programma maar dan verpakt in een verbluffende musical. De energie en vooral het Vlaams talent gecombineerd met een fantastisch script, maken deze voorstelling niet alleen nostalgisch maar ook een hedendaagse Studio 100 musical ervaring. Het is een viering van het Vlaamse muzieklandschap en anderzijds is het ook een herinnering aan hoe krachtig en verbindend onze Vlaamse muziek kan zijn. (PADI & Mervyn)

De musical speelt vanaf 11 december tot eind december in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs maar er werden al extra shows aangekondigd. Vanaf eind mei tot en met midden juni kan je komen kijken naar deze feelgoodmusical. Tickets en info: www.tienomtezien.live/bestel