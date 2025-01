Ticketverkoop Kamping Kitsch Club 2025 start op Valentijn vrijdag 14 februari

Met meer dan 27.000 verkochte tickets was de ‘Altijd Prijs’-editie van Kamping Kitsch Club vorig jaar compleet uitverkocht. Dit jaar vindt ‘de nationale feestdag van de levensgenieters’ plaats op zaterdag 23 augustus op de Lange Munte in Kortrijk. De ticketverkoop start op vrijdag 14 februari om 12 uur. “Dit jaar is onze slogan ‘Pak Alles Wat Je Kan’ en die kan je op Valentijn lekker letterlijk nemen, zeker als je zeker wil zijn van je ticketjes”, klinkt het bij de organisatie, die dit jaar opnieuw extra investeert in podia en entertainment.

Kamping Kitsch Club is klaar voor een onevenaarbare ‘over the top’ festivalervaring. “Omdat we echt iedereen de kans willen geven bij ons het leven te komen vieren, hebben we zaterdag 23 augustus geprikt als nieuwe datum voor deze ‘Pak Alles Wat Je Kan’-editie. Na opwarmertjes als Tomorrowland en Pukkelpop, dat voorheen in ‘ons’ weekend viel, zijn de festivalgangers klaar voor het echte werk. Niet één zoals bij de vorige edities, maar twee weken na metalfestival Alcatraz dat ook op de Lange Munteplaatsvindt, gaan we dan ook volle gas en trekken we alle registers open. Omdat we meer tijd hebben om op te bouwen, kunnen we nog meer inzetten op decor, beleving en acts. We zorgen voor een perfect verzorgt festivalterrein met minstens 15 podia, stevige beats, wulpse danseressen, leuke kermisattracties, je kan dildowerpen en uiteraard is er weer heel de verkleed santeboetiek.”

“Na de penispompen en vibrators die ze voor de Warmste Week verkochten, blijven ze in die gezellige en intieme sfeer met de start van de ticketverkoop op Valentijn. Die dag mag je letterlijk alles pakken wat je kan, maar vooral kaartjes voor Kamping Kitsch Club als ideaal relatiegeschenk natuurlijk. Vorig jaar hebben we veel mensen moeten teleurstellen, dus als je het dit jaar niet wil missen, kan je best op tijd klaarzitten. Op 14 februari starten we om 12 uur. We gaan voor de grootste editie ooit, maar onthou: op is op en vol is vol”, zegt MC Drummer.

In ‘Vrede op Aarde’ werd de Kamping Kitsch Club-stunt met de gratis tickets voor ouders van kinderen met een C-attest uitgeroepen tot ‘Stunt van het jaar’. Dat het plezant is in Kortrijk weten ook De Verhulstjes, die vorig jaar kwamen kijken naar het optreden van Samson & Marie op de Mijn stage. “Begin dit jaar kwam dat bezoek aan bod in hun programma. Sindsdien krijgen we non-stop de vraag wanneer de ticketverkoop voor de nieuwe editie start. Op basis van de reacties op sociale media en berichten die wij krijgen, voelen we de knaldrang bij onze festivalgangers. Wel, ze mogen hem lossen op 14 februari. Vanaf het middaguur kunnen er via onze website tickets besteld worden en die zijn er in de eerste wave al vanaf 39 euro. Wie de start van de ticketverkoop en dus ook de goedkoopste tickets niet wil missen, kan zich nu al inschrijven op de wachtlijst via www.kampingkitschclub.be voor het ticket-alert”, klinkt het bij Kamping Kitsch Club. (PADI & HOE)