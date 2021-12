Thomas Julian uit Zwevegem geeft kerstconcert op de befaamde Nollendorfplatz in… Berlijn

De 27 jarige Thomas Julian uit Zwevegem heeft er een wel heel ambitieus en bijzonder weekend opzitten. De West-Vlaamse zanger en accordeonist was vrijdag jl. in Berlijn voor zijn eerste optreden in de Duitse Hoofdstad. Meteen een klapper van formaat, Thomas gaf er een kerstconcert op de Berlijnse Kerstmarkt ‘Christmas Avenue’ op de befaamde Nollendorfplatz. Hij gaf er een volledig Duitstalig kerstconcert voor een volledig uitverkocht en maximaal toegelaten 600 toeschouwers.

Het programma bestond uit een voor Thomas geproduceerd kerstprogramma. Schlager en kerstvibes hebben elkaar ontmoet met een lach en een traan. De leidraad van het concert ging over dromen naleven, ook in moeilijke tijden terug opstaan en doorgaan. “Op een dag komt het moment waarnaar je zolang hebt toegewerkt.” Hiermee verwees Thomas naar zijn eerste Duitstalige single ‘Wir leben unseren Traum’ met ondertussen maar liefst meer dan een half miljoen streams op Spotify en Amazon Music. “Het was een onvergetelijk moment. Ik was dit jaar minstens elke maand in Berlijn.” Thomas kent al goed de weg in en naar Berlijn. Tenslotte is deze miljoenenstad het muzikale hart van de Duitstalige muziekwereld. In Berlijn vind je alle grote muziekstudios, platenfirma’s, enz om telkens een steentje te bouwen aan zijn muzikale weg. “Het was bijzonder mijn jaar te mogen afsluiten met een kerstoptreden in Berlijn, zowat een hoogtepunt in mijn jaaroverzicht en een onvergetelijk moment.“

Het is toch wel uniek dat een Belg zich stap voor stap naar boven werkt in de Duitstalige muziekindustrie. “haha, ik doe gewoon mijn passie met bijzonder veel inzet, maar van het optreden en de beleving in Berlijn kreeg ik toch ook wel kippenvel, wetende dat ik helemaal in het begin tien jaar lang op de straat speelde op Belgische kerstmarkten en nu 900 km verder wordt gevraagd.”

Donderdag vertrok Thomas naar Berlijn voor de generale repetitie en soundcheck, vrijdagavond was het concert en zaterdag stond er terug 950 km op de planning met een korte tussenstop in Düsseldorf. “Het is fijn dat ik ondertussen in alle hoeken van Duitsland goede vriendschappen heb kunnen opbouwen, waarmee ik wekelijks goed contact heb.“ De Duitse taal is voor Thomas geen blokkade meer. “Na mijn twee weken taalbad bij mijn fantastische taalcoach Karen van CERAN in Spa heb ik mijn Duitse kennis het voorbije jaar kunnen onderhouden en bijleren, omdat ik constant contact heb met mijn Duitse muzikale vrienden en management. De maatregelen in Duitsland zijn nog een tikkeltje strenger en beter georganiseerd dan in België . Zo werden ook gevaccineerde mensen dubbel getest met een sneltest bij aankomst. Tijdens mijn bezoeken aan Duitsland heb ikzelf kunnen ervaren hoe goed georganiseerd en kort op de bal Duitsland te werk gaat met corona. Ikzelf ben telkens erg waakzaam en voorzichtig,ook bij mijn terugkomst in België. Ik doe er zelf ook alles aan mijn immuniteit zo hoog mogelijk te houden. Elke morgen op mijn nuchtere maag een uitgeperste citroen in een glas water zorgt voor mijn dagelijkse portie vitamine C, gevolgd door gember thee. Hiermee heb ik me steeds erg fit kunnen houden.”

Met zo’n ambitie, talent en hardwerkende gedrevenheid zijn wij natuurlijk benieuwd wat er in 2022 op de planning staat. We vragen het Thomas zelf tijdens zijn autorit van Berlijn naar ons land: “Ik bekijk alles graag heel nuchter. Alles in 2022 zal afhangen van de corona situatie, de sector lijd, en dat is ook voor mij niet anders. Het is een niet te schatten schade en stilstand die corona geeft. Dit jaar was ik tenslotte wekenlang op hotel en reed tientallen duizenden kilometers, het is momenteel gas geven met de rem erop. 2022 zal dus afhangen van wat er mogelijk is. Al blijf ik erg positief en ben ik dankbaar dat ik ook met corona in Duitsland een ongelofelijke vooruitgang heb kunnen boeken en erg veel heb kunnen netwerken bij essentiële muziekpartners. Hierdoor zie ik achter de schermen een structurele vooruitgang, en dit maakt me een gelukkig mens. Maar ik geef het toe: ik kijk uit terug mijn fans meer te kunnen begroeten in België en natuurlijk ook in Duitsland.” (PADI)