Thomas Julian staat niet alleen op een schlagerfestival in Duitsland, Zwitserland én Oostenrijk, maar hij bracht ook voor de allereerste keer zijn lied ‘Engelbewaarder’ in Middelkerke

Zaterdagavond 15 juli zal voor àltijd een belangrijke dag blijven in de muzikale carrière van Thomas Julian, afkomstig uit Zwevegem. Tijdens ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke mocht hij immers voor de allereerste keer zijn eigen song ‘Engelbewaarder’ brengen in Vlaanderen. Voor Thomas was dat een grote eer, terwijl hij ook zo’n tien minuten mét zijn accordeon en prachtige stem het publiek mocht opwarmen én ook nog eens Luc Steeno mocht begeleiden toen hij zong ‘Hij Speelde Accordeon’.

‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke is niet het enige grootse muziekspektakel waarop Thomas Julian dit jaar te zien is. In de komende weken staat hij ook nog op grootse podia in Duitsland (zaterdag 12 augustus ‘Schlager Ohne Ende Open Air’ in Thüringen – zondag 17 september in Lorsch), Zwitserland én Oostenrijk. In eigen land was het wél de eerste keer dat hij voor 4.000 mensen zijn eigen song ‘Engelbewaarder’ mocht brengen. Daarnaast mocht hij ook het publiek opwarmen met bekende liedjes. Dat deed de West-Vlaming schitterend, zodat er in de toekomst daar misschien een vervolg op komt…. “Mijn jaar kan al niet meer stuk”, bekent Thomas voor zijn optreden in Middelkerke. “Na ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt mét Luc Steeno sta ik nu in deze pop-up, waar ik ook Luc zal begeleiden, maar waar ik ook insta voor de warming up én ook mijn eigen nummer mag brengen. Of ik er volgend jaar erin geraak in de Trixxo Arena in Hasselt? Wie weet… Trouwens, volgend jaar is het ook een jubileumjaar van Luc Steeno. Misschien is er daar ook plaats in zijn show?”

Thomas Julian © PADI/Daniël

En je verdere planning?

Thomas: “Ik heb heel wat optredens en ik doe eind dit jaar een kersttournee, samen met Luc Steeno. In mei schreef ik liedjes in Mallorca op een schrijfkamp en dit voor Duitse artiesten. Misschien keer ik in september nog eens terug naar daar bij de producer, die ook de Duitse en ook originele versie van ‘Een Ster’ schreef. Vanaf september worden die nieuwe Duitse liedjes gereleasd. Wees maar gerust, ’t zijn grote artiesten die ze zullen zingen. Ik kijk daar enorm naar uit. Dat kan ook een positieve feedback zijn voor mijn Duitse carrière. Ik heb daar ook Duitse optredens. Verder bouw ik ook aan mijn TikTok-verhaal. Momenteel heb ik al 54.000 volgers.” (PADI)

Luc Steeno en Thomas Julian © PADI/Daniël

Via deze link kan je het optreden van ‘Engelbewaarder’ in Middelkerke herbekijken: https://youtu.be/uXbWVqlQ5Dw – www.thomasjulian.be