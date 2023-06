Thomas Julian speelt 90 special acts op 50 meter hoogte tijdens ‘Dinner in the Sky’ in Waterloo

Tot en met donderdag 29 juni hangt Thomas Julian – afkomstig uit Zwevegem – op 50 meter hoogte voor samen méér dan 90 special acts. Thomas is te gast aan de Leeuw van Waterloo bij ‘Dinner in the Sky’, het wereldbekende openlucht restaurant dat op 50 meter hoogte is gelegen. Al heel de maand juni wordt hij iedere dag drie keren – net voor het dessert – naar boven gebracht om het publiek te entertainen met zijn warme stem en accordeonklanken.

Voor een dergelijk gebeuren moet je zeker geen hoogtevrees hebben. “Hoogtevrees heb ik inderdaad niet, en het is maar goed dat ik dat niet heb want ik sta te springen en loop rond de tafels. De eerste keer was ik wel geschrokken van de hoogte, maar ik genoot vooral van het uitzicht. In de verte zie je enkele van de hoogste torens in Brussel. Verder zie je veel bos in het prachtige landschap”, zegt Thomas (29), die er iedere dag drie special acts brengt: één ‘s middags en twee ‘s avonds. Hij brengt een mix van Franse ballades en een moderne beat mix. De sfeer zit er telkens goed in. Maar het is ook meteen een stevig programma. “Steeds net voor het dessert komt het platform met 32 gasten naar beneden om mij op te halen. Dan begin ik meteen aan de act en stijgen we terug naar een hoogte van 50 meter. Op het platform barst er iedere keer meteen een feest los, oog in oog met de Leeuw van Waterloo. De mensen komen naar hier om zich goed te amuseren en ook vooral lekker te eten. Dit is uiteraard een unieke beleving op hoog culinair niveau, Elke dag wisselen sterrenchefs elkaar af: Wout Bru, Yves Montagne… Heel wat gerechten worden zelfs op het platform klaargemaakt.”

Thomas amuseert zich. “Het zijn toffe medewerkers en we maken veel plezier. Ik heb het gevoel dat ik momenteel precies in Waterloo woon. Mijn leven bestaat deze maand uit special acts, naar huis rijden, slapen, opstaan en snel terug naar Waterloo. Tijd voor het huishouden is er helemaal niet. Ik word plots in een ander ritme gegooid. Het is een heftig programma. Ik ben iedere dag 15 à 16 uur van huis weg. Positief is dat het weer goed mee zit. Op 50 meter hoogte is de temperatuur wel anders, er is bijna geen wind. In de warme dagen is dat extra verfrissend. Bij het naar beneden komen, voelt het alsof we in een sauna zitten.”

Thomas Julian op 50 meter hoogte.

“Bang om te staan springen op het platform heb ik niet. Mensen met wat hoogtevrees lieten mij al weten dat ze meer op hun gemak zitten wanneer ze mij zien rondspringen. Ik draag natuurlijk ook een harnas en ben volledig vastgehecht aan het platform. Het is voor mezelf een unieke beleving. Maar niet enkel voor mezelf, ook voor al de andere aanwezigen. Is mijn contract voorbij, dan zal ik toch telkens wanneer ik op de snelweg de Leeuw van Waterloo zie staan meteen terugdenken aan die onvergetelijke periode bij ‘Dinner in the Sky.” Voor Thomas is dat al de tweede unieke belevenis in 2023, want in maart jl. stond hij eveneens drie keren met z’n accordeon – als begeleider van Luc Steeno – op het podium van Het Schlagerfestival in Hasselt. Chapeau Thomas, doe zo verder! (PADI)