Thomas Julian bracht de single ‘Een Laatste Kus’ uit, gaat op tweedaagse fanreis naar de Ardennen én in maart volgt er nog groot nieuws…

De veelbelovende artiest Thomas Julian – afkomstig uit Zwevegem – bracht zijn nieuwste single ‘Een Laatste Kus’. Dit meeslepende nummer, geproduceerd in Duitsland door de gerenommeerde Florian Krahe, markeert een nieuw hoogtepunt in de carrière van Thomas Julian. Met zijn unieke popschlagerstijl weet hij een brug te slaan tussen traditie en moderniteit, en zet hij zichzelf neer als een pionier van de nieuwe generatie schlagerartiesten.

Een emotioneel verhaal verpakt in een moderne schlager.

‘Een Laatste Kus” is meer dan een lied: het is een verhaal dat raakt. Met krachtige teksten, een pakkende melodie en een vleugje melancholie, vertelt het nummer over afscheid, liefde en hoop. Dankzij de samenwerking met Florian Krahe, een van de meest gerespecteerde producers in de Duitse muziekscene, wordt het nummer gekenmerkt door een frisse, internationale sound die de traditionele schlager naar een hoger niveau tilt.

Thomas Julian: de stem van een nieuwe generatie.

Sinds Luc Steeno meewerkt aan zijn muzikale carrière is Thomas Julian de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest gevraagde artiesten binnen de jonge generatie. In 2025 staan nu al méér dan 100 optredens in zijn agenda. Met zijn moderne benadering van schlager en zijn vermogen om jonge en oude generaties te verbinden, heeft hij op sociale media een breed publiek aan zich weten te binden met meer dan 22.000 volgers op Facebook, 62.000 op Tiktok en 13.000 op Instagram.

Thomas Julian

Tweedaagse fanreis in de Ardennen.

Vandaag liet Thomas Julian aan zijn fans weten dat hij op zaterdag 22 en zondag 23 november 2025 een tweedaagse fanreis organiseert in de Ardennen. Het vervoer is met een luxe autocar. De reizigers overnachten in Vayamundo Houffalize, waar er een viergangen wildmenu is voorzien en waar men ook ontbijt krijgt. Er staat een bezoek aan het iconische F1-circuit in Francorchamps en aan de Watervallen van Coo. In de brasserie van La Chouffe kan men het legendarische kabouterbier proeven. Verder is er ook een bezoek aan de Citadel van Namen en een intiem optreden van Thomas Julian. Prijs: 345 euro per person. Info en reservaties via gowild@thomasjulian.be

In maart volgt er ook nog groot nieuws, maar dat mogen we nu nog niet verklappen… (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingplatforms.