‘This is Tina – A tribute to Tina Turner’ in Silt in Middelkerke: “Een TOPavond!”

In Silt in Middelkerke genoten heel wat mensen van ‘This is Tina – A tribute to Tina Turner’.

“Wat een show was dat! De tribute bestond uit een zesdelig orkest en twee achtergrond zangeressen. Tina (genaamd Maureen) zong de ene na de andere hit, zoals ‘Private Dancer’, ‘What’s love got to do’, ‘Help’ … Ze zong ook een lied samen met haar drummer, namelijk ‘ It”s only love’. Het publiek ging volledig uit hun dak en kon nauwelijks op hun stoel blijven zitten om een dansje te plaatsen. Ook betrok Tina het publiek erbij door battles te organiseren tussen de mannen en de vrouwen. Het was gewoonweg een TOP avond en zeker méér dan de moeite om te gaan kijken. Met dank aan organisator Blue Sky Concerts’. (PADI & Sarah)

