Theatervoorstelling ‘She is always a woman to me’ in De Meermin in Waasmunster

‘She is always a woman to me’ is een theatervoorstelling met dansexpressie, muziek en woord over het collectief trauma van de vrouw.

Acht vrouwen tussen de 26 en 56 jaar, zonder professionele achtergrond in de podiumkunsten zijn gedurende twee jaar een 50-tal keer samengekomen, na het volgen van een intensive dansweek in de lockdown-zomer van 2020 bij Isabelle Beernaert. Het is een experiment, een transformerend traject onder leiding van Isabelle Beernaert, die uitgroeide tot een avondvullende voorstelling met dansexpressie, muziek en woord over het collectief trauma van de vrouw.

Het verhaal: GAIA – De Oermoeder- De oerkracht- Het oerverdriet. Uit het eigen leven gegrepen, doorleefd en doorvoeld. De vrouw in al haar facetten, in al haar (opgelegde) rollen en in haar emotionele strijd. Ontstaan en gecreëerd door het verlangen om tot de kern te komen en hun ziel bloot te leggen. Acht unieke verhalen en toch gedeeld en herkend door iedereen. Ze nemen je mee en tonen je de naakte waarheid: de collectieve pijn en hun absolute veerkracht. Laat je lichaam meetrillen op de frequenties die in de ruimte worden gebracht door deze acht vrouwen. Briljant in hun eigenheid, oprecht in hun authenticiteit.

Voorstelling op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni, telkens om 20 uur, in CC De Meermin in Waasmunster. Culturele bijdrage: 27 euro (Met deze bijdrage is het de bedoeling dat dit socio-culturele project ondersteund wordt en uit kan groeien naar een groter platform.) (PADI)

Tickets & info via https://hetmakershuis.be/