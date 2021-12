Theatertainment presenteert ‘Stany’s Vette Verjaardagsshow’: “Wij zijn niet klein te krijgen”

Na een helse week voor hem en de culturele sector laat Stany Crets meer dan ooit zien uit welk hout hij gesneden is. Ter gelegenheid van zijn 57ste verjaardag organiseert hij samen met Theatertainment, de producent van de ‘Winterrevue’ een vette verjaardagsshow op zaterdag 11 december in Theater Elckerlyc. Voor 200 mensen tegelijk, want dat mag nog.

Samen met trouwe kompanen Ann Van den Broeck, Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Laurenz Hoorelbeke en Helle Vanderheyden bouwt hij een show zoals enkel Stany dat kan. Met veel humor en live muziek die u en hem terugbrengt naar memory lane. Begeleid door een live combo onder leiding van Thomas Vanhauwaert.

Feestvarken Stany Crets: “Het is niet alleen fijn om met deze vaste ploeg een last minute show op poten te zetten, het is ook een signaal naar onze overheid: wij zijn niet klein te krijgen. Als we dan maar voor 200 mensen mogen spelen, dan zullen we dat ook doen. En het zal een dik feest worden, dat garandeer ik u!”

Algemeen directeur Dirk Van Vooren: “We willen kost wat kost ons theater openhouden en ons publiek blijven zien. We hebben ze lang genoeg moeten missen. De verjaardag van onze Winterrevue-regisseur is dus de ideale gelegenheid om te tonen dat we er sterker staan dan ooit. Een Winterrevue zelf is helaas niet haalbaar om te spelen voor 200 mensen, maar met deze show -in het decor van de Winterrevue- kunnen we ons trouwe publiek wél ontvangen.”

‘Stany’s Vette Verjaardagsshow’ is een spetterende 100-minutenshow, die enkel en alleen speelt op zaterdag 11 december om 14, 17 en 20 uur. De mensen kunnen ruim uit elkaar zitten. Er zijn in totaal slechts 600 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij om mee te vieren met Stany. (PADI)

Zaterdag 11 december 2021, Theater Elckerlyc. Tickets: 32,50 euro. www.elckerlyc.be of bij Ticketbalie op 070 691 002 (max. 0,30 euro/minuut). Ook aan de ticketbalie van Theater Elckerlyc 1 uur voor aanvang van de voorstelling.