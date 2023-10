Theatermaker één zee stelt eersteling ‘Achter De Schermen’ voor met topast en sterk creatief team

Theatermaker één zee kondigde enkele maanden geleden een prachtige eerste productie ‘Achter De Schermen’ aan met Carry Goossens en Frans Maas in de hoofdrollen. Het gaat om een bewerking van The Dresser van Ronald Harwood, een stuk over liefde, over humor, over absolute toewijding en over triomf. Carry speelt de rol van ’the dresser’, Frans speelt als Sir de rol van de oudere Shakespeare-acteur en ‘her Ladyship’ Ann De Winne is Sir’s jarenlange minnares. Leen Dendievel als Madge, Erik Goris als Geoffrey en Eve Van Avermaet als Irene. Sinds kort zijn de voorbereidingen écht van start gegaan. Regisseur Rikkert Van Dijck neemt de taak op zich om de eersteling van één zee in goede banen te leiden.

Onlangs stelden de producenten Frank Aernout en Ann De Winne ook hun ambities voor i.v.m. één zee. Zij koesteren de ambitie om repertoirestukken terug in hun eer te herstellen en met veel liefde te spelen. The Dresser, vertaald en bewerkt door Rikkert Van Dijck naar ‘Achter De Schermen’ is de eersteling. Carry Goossens had dit stuk al zeer lang op zijn “wish”-list staan om te spelen. Met Achter De Schermen stappen ze in de voetstappen van enkele grote internationale acteurs waaronder recent nog in de verfilming met Anthony Hopkins en Sir Ian McKellen. Marc Cnops, een tijdlang directeur van het Raamtheater, realiseert het ingenieuze decor van deze Achter De Schermen, waar het publiek een mooie inkijk krijgt in de loge van de grote acteur. Regisseur Rikkert Van Dijck wordt geassisteerd door aanstormend talent Mathieu Van Nieulande.

De hoofdrolspelers Carry Goossens en Frans Maas. © PADI

Korte inhoud: Engeland, Londen 1942, Tweede Wereldoorlog. Een reizend theatergezelschap dat alleen Shakespeare speelt, probeert verstrooiing en cultuur te brengen tussen alle chaos en ellende. De steracteur en zijn assistent zijn onafscheidelijk verbonden. De acteur voert zijn strijd, de assistent anticipeert. De wereld probeert te overleven. De steracteur ook. De assistent probeert hem te helpen, achter de schermen. (PADI)

“Achter De Schermen” speelt in de Rode Zaal van het Fakkeltheater (Antwerpen) van vrijdag 10 november 2023 tot en met zondag 3 december 2023. Tickets via www.fakkeltheater.be – Info via www.eenzee.be