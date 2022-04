Theater Elckerlyc kondigt de zevende editie van de ‘Winterrevue’ aan vanaf 16 december 2022

De cast van de ‘WINTERREVUE – MADE IN BELGIUM’ kon, na de première op 5 december vorig jaar, eindelijk terug opstarten. En daar hadden ze duidelijk erg veel zin in.

Alsof ze nooit zijn weggeweest, werden de pannen van het Theater Elckerlyc-dak gezongen, gespeeld en gedanst. De hoofdcast schitterde als nooit tevoren, het ensemble maakte er één groot feest van en het live orkest zette het theater in lichterlaaie. De aanwezige theaterbezoekers werden getrakteerd op een avond vol energie, ambiance en pret voor de hele familie. “De WINTERREVUE zal er terug staan in het komende seizoen en jawel… terug op z’n vertrouwde plek, in de gezelligste periode van het jaar. Vanaf 16 december 2022 is het weer volop feest in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Stany Crets maakt een gloednieuwe revue, waarvan het thema en de ‘special guest’ uiteraard nog een groot geheim zijn. Wat geen geheim is, dat dat het een editie zal zijn die je niet wil missen”, zeggen de fiere producenten Dirk Van Vooren & Nico Warrinnier. Stany Crets vult aan: “De zevende editie wordt er één zoals het hoort: met alles erop en eraan, alsof we nooit iets anders hebben gekend.” (PADI)

De cast van de ‘Winterrevue’. © PADI/Daniël

Boek nu de beste plaatsen met 10% vroegboekkorting. Dit aanbod loopt t.e.m. 10 mei 2022.De ‘Winterrevue/Paasrevue’ is nu nog tot 1 mei te zien in Theater Elckerlyc in Antwerpen, met centrale gast Ingeborg. Tickets: www.elckerlyc.be – 070 69 10 02 (max. 0,30 euro/minuut)