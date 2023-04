‘The Voice’-finaliste Rune is klaar voor nieuwe zomer en komt maandag ook naar Hooglede

In 2019 veroverde de toen pas 18-jarige Rune Van den Notelaer een plaats in de liveshows van talentenjachtwedstrijd ‘The Voice Van Vlaanderen’. Ze werd uiteindelijk knap derde in het Team Koen Wauters en moest binnen het team enkel Ketnet-talent Wannes Lacroix en latere winnaar Ibe Wuyts laten voorgaan. Ondertussen is ook Rune drie jaar ouder geworden en gaf ze vorige week de aftrap van een gloednieuwe speelperiode. Daarin trekt ze het hele land door, stond ze onlangs nog in Tielt en houdt ze maandag 1 mei halt op een trouwfeest in Hooglede.

“Ik heb dat avontuur altijd heel positief ervaren en denk er nog steeds met een grote glimlach op mijn gezicht aan terug”, zegt Rune als we met haar terugblikken op die periode. “Ik heb ook het gevoel dat ik door het programma meer zelfvertrouwen heb gekregen. Dat was trouwens ook de hoofdreden waarom ik destijds voor Koen koos als coach. Hij staat al erg lang op een podium en weet al jaren als geen ander hoe je een publiek moet bespelen. Ik kon dat niet en heb het gevoel dat ik sindsdien wel grote stappen heb gezet op dat gebied. Pas op, ik ben er nog altijd niet, maar sta best wel een heel pak verder dan waar ik toen stond.” En dat zelfvertrouwen mag ze letterlijk in alle hoeken van het land opdoen. Van Tielt en Hooglede in West-Vlaanderen tot Maaseik in Limburg, de agenda van de zangeres puilt nog meer uit dan de voorbije jaren. “Het wordt een drukke zomer en ook dat is best wel weer even wennen. Daar waar tijdens de Coronapandemie veel optredens last-minute bijkwamen of geschrapt werden, liggen ze nu al van een heel stuk voor de zomer vast. Ik heb altijd wel op heel wat plaatsen mogen staan en je ziet wel dat er heel wat mensen het oppikken door eens naar een concert te komen kijken, maar het is inderdaad pas voor het eerst dat er echt in alle hoeken van Vlaanderen optredens op het programma staan.”

© Tom

De voorbije twee jaar werkte Rune hard om zich ook met kwaliteitsvolle bandleden te laten omringen. Zo kan ze voor optredens met full band onder meer een beroep doen op Gino Geudens, die eveneens drummer is bij electropopband Vive la Fête van zangeres Els Pynoo. Komende zomer ligt de focus vooral op de samenwerking met pianist Toon Luyten, die evenmin een onbekende is in de muziekwereld. Zo was hij in het verleden al gitarist voor Eurosong-inzending Iris en draaide hij samen met collega Jelte Lambaerts al plaatjes op Tomorrowland als DJ-duo TND. “Maar die andere concepten blijven ook nog altijd bestaan! Dit is gewoon een extra formule die mogelijk is. Mensen die mij willen boeken kunnen dus kiezen om mij solo te laten komen, dan wel met band of piano”, maakt de zangeres duidelijk. “Toon en ik waren al heel lang vrienden op Facebook. Hoe we elkaar precies hebben leren kennen, weet geen een van ons beiden eigenlijk nog. Het is alleszins wel zo dat hij in de muziekwinkel werkte waar ook ik vaste klant was. Ik vermoed dat we elkaar op die manier hebben leren kennen. Om de een of andere reden hebben we op muzikaal vlak toenadering gezocht tot elkaar en dat bleek wel te klikken. Ik vind het alleszins een hele eer dat ik met hem mag samenspelen. Iemand met zo’n staat van dienst die zo gekend is in de muziekwereld en die gewoon naast mij staat, dat vind ik echt maf.”

© Tom

Niet alleen op dit moment ziet de agenda van Rune er mooi uit, ook in het verleden was dat het geval. Zo mocht ze onder meer in Oostende optreden in het Q-Beachhouse van radiozender Q-Music en stond ze al op de affiches van onder meer PukemaRock, Suikerrock en Maanrock. Al moest ze zich bij die laatste festivals wel telkens tevreden stellen met een plaatsje op de zijpodia. Of ze dat spijtig vindt? “Goh, natuurlijk zou ik ook graag eens echt op de hoofdpodia staan, maar die zijpodia zijn ook altijd wel leuk om te doen. Die zijn vaak kleiner en gezelliger. Voor de grote podia moeten er eerst eigen nummers en een grote show zijn, maar dat is bij mij nog toekomstmuziek. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets wel komt als dat komt en als het moment daar is. Maar als dat niet zo is, ga ik er zeker niet al te hard om treuren. Ik ben nog altijd heel gelukkig met wat ik nu doe.” Komen er dan geen eigen nummers? “Zeker wel en daar ben ik ook volop mee bezig nu. Ook met Toon, trouwens. Hij is ook nog eens producer en we hebben samen al heel veel nummers geschreven. Er moet alleen nog muziek op worden gezet. Daar gaan we stilaan werk van maken en dat komt dus ook nog eens bij die drukke zomer die het nu al wordt. Of er effectief een CD zal verschijnen of dat er eerder gewoon singletjes zullen worden gedropt, zal op dat moment nog moeten bekeken worden. Maar er komt sowieso wel iets van eigen werk aan! Of dat Nederlandstalig of Engelstalig gaat zijn? Dat ga ik nog even geheim houden, maar het is inderdaad geen geheim dat ik tijdens mijn optredens tegenwoordig vaak in het Nederlands zing. Ook dat is eigenlijk een gevolg van de Coronaperiode. Via de radio werd toen opgeroepen om massaal de Vlaamse artiesten te steunen, omdat die het toen extra moeilijk hadden en daarop ben ik doelbewust op Spotify op zoek gegaan naar Nederlandstalige muziek. Ik kwam toen tot de conclusie dat we best wel wat talent hebben rondlopen in Vlaanderen en Nederland. En als een artiest zo’n ontdekking doet, tja, dan gaat ze dat zelf ook wel eens proberen. Dat werkte wel voor mij en dat is de reden waarom je nu ook tijdens mijn optredens veel Nederlandstalige covers hoort van onder meer Camille en Maaike Ouboter. Maar of ik die lijn ook ga doortrekken in mijn eigen werk, dat ga je natuurlijk binnenkort moeten ontdekken…” (PADI & Tom)

Het optreden in Hooglede van maandag 1 mei betreft een trouwfeest met privaat karakter. De volledige speellijst is te vinden op http://www.rune-music.be/.