The Three Degrees keert na twee jaar terug naar Casino Foyer in Kursaal Oostende: zing mee met de échte zangeres Valerie Holiday

Op vrijdagavond 29 november zijn The Three Degrees aanwezig in de Casino Foyer van Kursaal Oostende in een organisatie van Concertevents. Deze Amerikaanse vrouwelijke vocale groep werd opgericht in 1963 in Philadelphia. In 2022 waren ze present in Kursaal Oostende en deze keer komen ze terug met de originele zangeres Valerie Holiday, die dit legendarische trio zal leiden samen met Freddie Pool en Jessie Wagner.

Wanneer je de naam The Three Degrees hoort, denk je meteen aan hun meest bekende lied, “When Will I See You Again”, en de visie van drie prachtige ebbenhouten vrouwen, perfect gecoördineerd in zowel hun dansroutines als hun vocale harmonieën. Het is waar: “When Will I See You Again” was een groot succes in de hele wereld en stond bovenaan de hitlijsten in de VS, het VK, Japan en de meest Europese landen, en verdiende het trio toen op elk moment – om nog maar te zwijgen van goud – genoeg records om Fort Knox een beetje jaloers te maken. The Three Degrees staan bekend om hun soulvolle stemmen, prachtige jurken en fantastische shows en zijn nog steeds de langstlopende vrouwelijke zanggroep in de geschiedenis. Ze zijn over de hele wereld bekend voor hun nummers als “Year of Decision”, “Dirty Ol ‘Man”, “Take Good Care Of Yourself” en blijven nog steeds hun publiek begeesteren. (PADI)

Tickets: 59,50 euro, 49,50 euro, 39,50 euro – Info en tickets: www.concertevents.be