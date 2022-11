The Starlings te gast in Kursaal Oostende: “Leef voluit, geniet volop en vergeet even uw dagelijkse zorgen”

We waren te gast in Kursaal Oostende voor het optreden van The Starlings. Je kan het anders omschrijven als een uitnodiging om de persoonlijke en vooral de menselijke kant van Tom en Kato te leren kennen. Het optreden begon zeer mysterieus met een doorschijnend doek voor het podium met blauwe lichten alvorens een projectie tevoorschijn kwam en het duo verscheen. Vanaf toen kregen we hits te horen zoals ‘Mine’, ‘Never alone’, ‘Gold’, ‘Die Happy’, ‘Get to you’….

Mijn favoriet nummer was ‘Magic’ omdat dit een vrolijke beat en leuke vibe bracht in de zaal. Tom en Kato deden hun best om tussen de liedjes door interactie en contact met het publiek te maken of persoonlijke anekdotes te vertellen, zoals dat ze beiden nog drie maanden aan de zee in Oostende hebben gewoond, dat ze het liefst naar de zee komen in het winterseizoen omdat het dan rustiger is. Toen deed Kato een bekentenis, namelijk dat het te moeilijk was voor haar om het liedje ‘What it’s like to feel okay’ te zingen omdat het te dicht/te persoonlijk was, maar dat ze het had opgenomen en ging uitbeelden. Het was tijdens de voorstelling een mooi, maar vooral emotioneel moment.

The Starlings amuseerden zich op het podium. © PADI/gsm Simon

Later deed Tom eveneens een bekentenis dat het soms zeer zwaar is, dat mensen een leven vol verhalen, gebeurtenissen en een rugzakje verzamelen. Een rugzakje of bagage hebben vol moeilijkheden en bedenkingen. En dat het soms geweldig zou zijn om die zorgen en problemen achter ons te laten en volop te leven. En met ‘Get to you’ schreef hij zijn gedachten en emoties neer. Het was een zeer aangrijpend nummer. Een ander leuk moment tijdens interactie met de zaal was toen Kato vroeg of er mensen met hun geliefde aanwezig waren in de zaal. We kwamen te weten dat een koppel Kaat en Johan al 25 jaar getrouwd zijn. Ze kwamen dit vieren en dat dit exact 24 jaar langer is dan Kato en Tom. De moraal van het optreden was leef voluit, geniet volop en vergeet even uw dagelijks zorgen. Je krijgt maar één kans in het leven. Hits vlogen voorbij. Ook hun deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ lieten ze niet zomaar passeren. Songs zoals ‘Little submarine’ en ‘Honey’ weerklonken door de boxen

We kregen tijdens de hele voorstelling de uitnodiging om Kato en Tom een beetje beter te leren kennen, om de ‘sterren’ achter The Starlings te leren kennen. Ik moet zeggen dat ze daar met hun nieuwe hits en anekdotes in slaagden. Jammer dat maar een halfvolle Kursaal Oostende die kans gegrepen heeft… De voorstelling duurde 80 minuten zonder pauze. Nadien kreeg je de kans om merchandising aan te kopen en op de foto te gaan met de sterren zelf. (PADI & Simon)

www.wearethestarlings.com