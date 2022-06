The Starlings te gast in de Lotto Arena

Zondagavond brak het moment aan waar Tom en Kato alias ‘The Starlings’ al twee jaar naar uitkeken. Het concert in de Lotto Arena, hun grootste optreden tot nu toe. Het concert was oorspronkelijk gepland voor 14 februari 2021, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

In een eerder interview vertelden ze ons dat ze schrik hadden dat veel mensen hun tickets zouden annuleren, maar niets was minder waar. De Lotto Arena was zo goed als uitverkocht. De setlist bestond uit 20 nummers en bestond uit songs van hun debuutalbum ‘Don’t look back’, die werden afgewisseld met de covers uit ‘Liefde Voor Muziek’. Er was ook plaats voor enkele nieuwe nummers van hun laatste album ‘Seaside’. Het duo nam iedereen mee op een reis naar hun eigen wereld. Nog maar eens werd duidelijk hoe goed de stemmen van Kato en Tom bij elkaar versmelten. Zoals steeds konden The Starlings opnieuw ontroeren met als hoogtepunt 1 van hun laatste singles ‘Just Come Home’. Doorheen de setlist werden de tragere nummers goed afgewisseld met de uitbundigere songs en met ‘Gold’ werd de zaal letterlijk in ‘goud’ gezet. Er werd volop gedanst en de sfeer zat duidelijk goed, daar zal hun nieuwe plaat voor iets tussen zitten. ‘Seaside’ werd twee weken geleden uitgebracht en bevat volgens Tom en Kato vooral ‘happy’ songs. The Starlings hadden voor het langverwachte optreden hun volledige band opgetrommeld, maar ook special guest Milo Meskens was aanwezig. Een geslaagd optreden en volgens ons het begin van een nog mooiere muzikale toekomst. Tijdens het optreden kondigden ze ook een theatertournee aan, die dit najaar halt houdt in Vlaanderen, waaronder ook in het Kursaal Oostende. Tickets zijn nu al te koop via hun website. (PADI & Jérémie)