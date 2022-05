The Starlings over hun nieuw album ‘Seaside’: “Drie nummers zagen het levenslicht tijdens onze schrijfsessie in Oostende”

Vorig jaar in oktober stapten Kato Callebaut en Tom Dice in alle stilte in het huwelijksbootje. Tom en Kato zijn ook de gezichten van het muzikale project The Starlings, waarmee ze op zondag 29 mei in de Lotto Arena optreden. Op vrijdag 13 mei ligt hun nieuw album ‘Seaside’ in de winkelrekken. Vorig jaar verbleven Tom en Kato maar liefst drie maanden om te schrijven in Oostende. Daar zagen drie songs van hun nieuw album het levenslicht. The Starlings spraken er openhartig over tijdens onze babbel bij Universal Music in Brussel.

Twee jaar geleden spraken we over jullie debuutalbum ‘Don’t look back’. Ik zie jullie nu terug glinsteren, voor het komende nieuwe album. Hoe gaat het met jullie?

Tom: “Goed, heel goed, want er verschijnt een nieuw album en we zijn er supertrots op. Ik denk ook niet dat er ooit al een artiest gezegd heeft dat hij niet trots is als hij een nieuw album uitbrengt. Er komt pas iets uit als je er volledig achterstaat.”

Kato: “Inderdaad, het gaat heel goed, we hadden een heel druk jaar, alhoewel dat corona toch nog altijd een grote invloed had. We konden veel doen. We maakten heel veel muziek. Dit jaar komt er heel veel uit, dus het wordt ongetwijfeld opnieuw een super jaar.”

Het album werd opgenomen in Noorwegen. Het schrijven gebeurde hier vermoed ik? Hoe verliep dat schrijfproces?

Tom: “Een groot deel van de nummers zijn hier aan zee geschreven. Het is echt een beetje een rode draad geweest, zowel voor het schrijven als het opnemen. Vorig jaar zijn we drie maanden naar Oostende getrokken. We zonderden ons af. We hebben er heel veel geschreven. Voor ons zijn dan de best passende nummers op de plaat gekomen.”

Kato (kijkt even op de albumhoes): “We hebben zoveel geschreven dat ik het soms vergeet (lacht). Het meeste hebben we gewoon met ons twee geschreven. Er zijn een paar nummers ergens anders geschreven, zoals ‘Gold’. Dat nummer is eigenlijk geschreven in Schotland net zoals ‘Get to you’. De rest hebben we met ons twee geschreven, gewoon met de piano thuis of aan zee.”

The Starlings

Het opnemen zoals ik al zei gebeurde in Noorwegen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Want dat is toch wel speciaal.

Tom: “Het was een beetje toeval, en ook niet. Ik heb een heel groot hart voor Noorwegen, sinds het songfestival in 2010, dat was in mijn geval daar. En ja, we zochten al een tijdje naar een plek. Het is ook niet meer zo vanzelfsprekend dat je voor lange tijd naar de studio gaat en je tijd neemt, want de budgetten zijn veel minder dan vroeger. Wij wilden dat wel. Dan wist ik van iemand die daar geweest was, dat er een studio was. We hebben de budgetten een beetje proberen te puzzelen, zodat het toch zou lukken. Onze producer en wat muzikanten zijn meegegaan met ons. Op de hoes zie je ook de studio waar we het hebben opgenomen. Dat was gewoon echt prachtig. We zaten in de rust en hadden de tijd om de plaat op te nemen. Prachtig gewoon!”

Kato: “Het is ook anders als je een week met dezelfde muzikanten in één sfeer zit. Je moet ook niet iedere avond naar huis rijden. Het was echt gewoon van ‘s ochtends tot ’s avonds muziek maken. Dat is een heel andere manier van werken en een andere sfeer. Want nu gebeurt het heel vaak dat je nummers apart opneemt. Nu hadden we meer het gevoel dat we ons verhaal konden vertellen in één geheel en dat het niet allemaal aparte nummers waren.”

Zijn er specifieke nummers geschreven in Oostende? Aangezien we een West-Vlaams weekblad zijn.

Tom: “Natuurlijk! ‘Jericho’ is geschreven in Oostende net als‘Seaside’ en ‘Magic’ ook. Dat waren magische momenten.”

Was het oorspronkelijk jullie plan om vorig jaar dan te beginnen aan een plaat? Of zat corona daar ook voor iets tussen?

Tom: “Ja, we hadden wel tijd om te schrijven, maar het ging ook wel vlot. We hadden wel het gevoel dat we een verhaal aan het maken waren en het had dan ook geen zin om nog een jaar langer te wachten. Ik denk dat de puzzel net viel om het op te nemen.”

Kato: “We hebben natuurlijk een selectie moeten maken van nummers die op de plaat zouden komen. We schrijven gewoon heel veel en graag, we brengen ook graag muziek uit. We zijn nu twee jaar later, dus een goed moment om een nieuw album uit te brengen.”

Als jullie de plaat zouden moeten samenvatten. Hoe zouden jullie dat doen?

Tom: “Sowieso eerlijk. Dat is het eerste woord dat in mij opkomt.”

Kato: “Ik denk dat mensen ons nog vaak linken met wat meer tragere nummers. Maar ik denk dat we met deze plaat ook wel die ‘happy vibes’ willen tonen, omdat we dat ook gewoon heel graag doen.”

Het is een heel positieve plaat. Ik denk dat het ideaal is om op te zetten als je in de auto zit. Ik zou het album ook van nummer 1 naar 10 luisteren en niet door elkaar, omdat er wel een volgorde in zit. Ik hoop dat mensen er gelukkiger van worden.

Tom: “Het is echt een plaat om inderdaad in uw auto op te zetten als de zon schijnt en even bij weg te dromen, maar wel op uw baan blijven letten hé (lacht).”

Werkten jullie opnieuw samen met de mensen van het eerste album?

Tom: “Ik werk in mijn geval al 12 jaar samen met dezelfde producer Jeroen Swinnen. Hij is ook de producer van ‘liefde voor muziek’. Hij is altijd de eerste persoon die op ons lijstje staat, omdat hij ons heel goed begrijpt en dat is een beetje onze derde Starling.”

Kato: “Ja, dat is waar! Ook onze vaste drummer, die mega goed is, is meegegaan. Onze band zit eigenlijk volledig in de plaat.”

Voor veel artiesten is het soms stressvol om een tweede album uit te brengen. Hebben jullie dan een bepaalde druk gevoeld?

Tom: “Neen! ‘The Starlings’ zijn vrij nieuw. Ik denk dat wij ook wel beseffen, dat we deze keer niet het platform van ‘Liefde voor Muziek’ hebben. Laat ons gewoon hopen dat deze plaat evenveel verkoopt en we gaan daar ook volledig voor gaan, maar we weten ook uit het verleden dat het niet zo kan zijn. We maken ook geen plaat om perse de beste te zijn. We willen gewoon mooie muziek maken en we weten ook dat we onze fans hebben, dus daarom voelen we niet echt druk daarrond.”

Kato: “Nee, op voorhand is het wel eventjes stressen over welke nummers de plaat zullen halen en of ze exact klinken hoe wij het willen. Wij zijn er alvast héél blij mee en ik hoop dat de fans er ook heel blij mee zijn. Hopelijk ontdekken eveneens wat nieuwe mensen onze muziek. Het is niet dat we een heel andere stijl zijn uitgegaan. Het is geen complete stijlbreuk. Ik denk dat mensen misschien nog een andere kant gaan ontdekken, wat alleen maar positief is.”

Zijn er bepaalde artiesten die jullie tijdens het maakproces hebben geïnspireerd?

Tom: “Hmm, ik moet eens denken. Eigenlijk hebben we vooral onszelf een beetje uitgedaagd. Wij inspireren vooral mekaar. Als zij solo iets zou maken zou zij iets totaal anders creëren dan mezelf en omgekeerd ook, denk ik. Ik denk dat dit de grootste inspiratiebron is, dat we mekaar inspireren en dan wordt dat The Starlings telkens opnieuw.”

Kato: “Ja en het is misschien ook een bepaalde sfeer die we met onze band hebben en dat we zo onze eigen sound creëren. Ik denk niet dat er ons iemand specifiek heeft geïnspireerd. Onbewust sowieso wel, we zijn allebei grote fan van Bruce Springsteen, dus dat gaat niet verdwijnen, maar ik moet nu niet niet perse aan iemand denken.”

Tom: “Ik denk dat we voor deze plaat ons hart en ons gevoel hebben gevolgd. Dat zorgt ook voor een eigen sound.”

‘Seaside’ is de titel van het album, ook het eerste nummer op de plaat. Waarom de keuze om dat nummer de albumtitel te maken?

Tom: “Als je het nummer zal opleggen, zal je het meteen snappen. Het brengt ons in eerste plaats terug naar Noorwegen. In de intro voel en hoor je de zee, waardoor we de plaat niet anders konden noemen dan ‘Seaside’. In alle nummers, maar vooral in dit nummer hoor je de zee. Een soort nattigheid in de reverb, om het dan even op een technische manier te zeggen. De hele plaat is bij manier van spreken naar de zee gekleurd. En dan denken we natuurlijk ook terug aan onze schrijfsessie in Oostende.”

Kato: “Ik denk dat ‘Seaside’ wel een goed idee heeft hoe de plaat klinkt. De teksten zijn heel positief. De zee is ook een plaats waar je naartoe gaat om even alles los te laten en heel gelukkig te zijn. De plaat klinkt ook zo, dat je even op adem komt en dat je puur gelukkig bent. Dat hebben we ook geprobeerd om door te trekken naar de andere nummers, om mensen na twee coronajaren een lichtpuntje te geven.”

Is dat een nummer dat makkelijk tot stand kwam aan de kust?

Kato: “Eigenlijk wel, soms heb je nummers waar je heel lang aan werkt, maar ‘Seaside’ niet. Het was een nummer dat heel spontaan kwam, ook in de studio. Dat was voor de muzikanten en voor ons heel gemakkelijk om het vervolgens aan te kleden.”

Tom: “Je hoort ook letterlijk de zee, we hebben die daar ook opgenomen.”

Jullie schrijven mooie en ook wel persoonlijke teksten. Zoals het nummer ‘Jericho’. Kan je voor de lezers nog even het verhaal achter het nummer uitleggen?

Kato: “Mijn oma is nu twee jaar geleden gestorven. Zij betekende heel veel voor mij. Die heeft me grotendeels opgevoed. En ik weet dat ik herinneringen had aan mijn zus en ik die in de auto zaten en onderweg waren naar oma. We waren altijd super enthousiast om haar te zien. Ik dacht ook echt aan die herinneringen terug en aan het feit dat je super enthousiast kan zijn om iemand terug te zien. Ik vond dat ook een heel mooi gevoel en toen schreef ik ‘Jericho’. Want ‘Jericho’ is de oudste nog steeds bewoonde stad ter wereld en we zingen daarin dat er geen andere mooiere plaats is dan daar.”

De single ‘Magic’ werd vorig jaar uitgebracht. Begon daar dan het proces van het album? Want dat is al een iets ouder nummer.

Tom: “De ‘Magic’ die op onze nieuwe plaat staat is een andere versie. Het is hetzelfde nummer, maar qua klank is het meer aansluitend bij de andere nummers op de plaat. Het is niet de grootse versie die iedereen kent, maar een nieuwe, maar wel even mooie.”

Kato: “De ‘Magic’-versie die iedereen kent is wel hoe we de single live brengen. We brengen hem altijd full band en full tempo, omdat we dat altijd heel fijn vinden.”

Ik las dat jullie zelf ook met het concept voor de hoes van ‘Jericho’ waren gekomen. De videoclips, het visuele aspect is dat iets dat jullie ook nauw aan het hart ligt?

Kato: “Ja, we zijn een beetje controlefreaks op dat vlak (lacht).”

Tom: “Op elk vlak!”

Kato: “Wij willen altijd dat iets compleet is en dat het overkomt zoals wij het voelen. Wij zijn nogal direct met de mensen rondom ons, wat het voor ons makkelijker maakt, maar voor hun ook. Ook met ons label Universal Music hebben we een dichte band, omdat we gewoon heel eerlijk willen samenwerken en onze manager is daar heel goed in. Hij denkt eerder praktisch, want wij komen altijd met van die maffe ideeën af en dan zegt hij soms dat het misschien niet haalbaar is of toch wel. Maar we willen altijd dat het volledige verhaal klopt.”

Er is komt uiteraard ook een tour aan. Wat mogen de fans verwachten?

Kato: “Het eerste dat ze mogen verwachten is ons optreden in de Lotto Arena. Na twee jaar kan die show eindelijk doorgaan. Het gaat heel leuk worden. We hebben onze vaste band, maar voor de show in de Lotto Arena zal die worden uitgebreid.”

Tom: “We willen ook nog niet teveel verklappen, dus je moet zeker komen kijken. Er zijn nog wel wat tickets, mensen zijn nog altijd welkom.”

Hadden jullie schrik dat mensen hun ticket zouden annuleren omdat het telkens werd verplaatst?

Tom: “We hadden wel even schrik, zeker tijdens het moment dat we de show voor een tweede keer moesten verplaatsen. We hebben wel gemoedsrust gekregen omdat er heel weinig mensen hun tickets hebben ingeruild. We kunnen de show nu ook gewoon doen zoals gepland, dus het wordt zeer mooi.”

Kato: “Iedereen in de muziekindustrie merkt dat er twee jaar corona is geweest. Mensen hebben over het algemeen ook minder geld verdiend. We zijn wel heel blij dat mensen hun ticket houden en heel enthousiast blijven om het te zien. Er komt trouwens ook een special guest, maar voor te weten wie dat zal zijn moet je een ticket kopen (lacht). Voor de aankomende zomer hebben we gekozen om telkens met band te gaan optreden op grotere festivals. Omdat mensen ons vooral kennen als een akoestisch duo, maar nu we wilden we ook een andere kant van The Starlings tonen.”

Er is ook een stop in Zwevegem, op een speciale locatie, in de Sint-Amanduskerk, maar dat is een iets ander concert?

Tom: “Dat is nog een uitgesteld concert, maar we zeggen niet graag zaken af. We hebben het dus een nieuw plaatsje in de agenda gegeven.”

Kato: “We hebben een paar shows gedaan met strijkers en daarvan zijn er nog twee in het najaar gepland. Want vorig jaar kon het plots niet meer door de coronamaatregelen.”

Is het moeilijk om die nieuwe plaat in de setlist te voegen voor de verplaatste concerten?

Tom: “Ja, we gaan dat tegen dan wel een beetje moeten heruitvinden, want we gaan uiteraard niet enkel oudere nummers spelen.”

Kato: “De single ‘Just Come Home’ kwam al in januari ui. We konden deze al een paar keer spelen en hebben die al verwerkt in onze sets.”

Tom: “Het is vooral een aanpassing voor de muzikanten, want wij kunnen die gemakkelijk spelen. In Zwevegem nemen we bijvoorbeeld twee strijkers mee, die moeten dat wel opnieuw aanleren. Dat zijn een beetje de verschillen, maar dat valt goed mee.”

Door corona is de muziekindustrie veranderd. Er wordt sneller muziek uitgebracht. Hoe kijken jullie naar die evolutie?

Kato: “Ik denk dat iedere artiest nu muziek wil uitbrengen, wat uiteraard heel logisch is. Wij hebben de afgelopen twee jaar eigenlijk nog redelijk veel kunnen optreden, maar er zijn heel veel artiesten die niets hebben kunnen doen. Nu merk je wel dat iedereen met nieuwe muziek komt, maar dat vind ik enkel maar positief. We moeten dat nu een beetje inhalen hé! (lacht). Ik hoop echt dat iedereen gewoon tickets blijft kopen voor Belgische artiesten, want nu is het de moment om die te steunen.”

Een laatste vraag om dit fijne interview af te sluiten. Hebben jullie het komende jaar nog bepaalde doelen?

Tom: “Gewoon wat we nu doen is meer dan genoeg. Er komen sowieso nog wel leuke dingen aan waarover we elkaar later dit jaar nog eens zullen spreken, ook voor de mensen van West-Vlaanderen.”

Bedankt voor de fijne babbel over jullie nieuwe plaat. Met ‘Seaside’ leveren jullie opnieuw een pareltje af die iedere fan zal kunnen bekoren. (PADI & Jérémie)

‘Seaside’ ligt vanaf vrijdag in de rekken. Er zijn nog een beperkt aantal gesigneerde exemplaren te koop via volgende link: https://musicstation.be/collections/the-starlings– Zondag 29 mei: concert in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets: 37,5 en 42,5 euro. Ticket via Lotto Arena. www.wearethestarlings.com