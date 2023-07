The Starlings komen nu zaterdagavond in Zomerhit op VRT 1: “Onze fanbase is gewoon dé beste!”

Kato en Tom alias The Starlings hebben een heel drukke zomer met tal van optredens, waaronder de after party’s van ‘Vlaanderen Muziekland’. Samen met Ozark Henry en het nummer ‘Under Your Spell’ zijn ze ook genomineerd voor de Radio2 Zomerhit 2023. Winnen ze deze felbeheerde Award? En welke zijn hun favorieten?

In de zomerbar van Zomerhit sloegen we met Tom en Kato een babbel.

Ik weet het al, maar toch vraag ik het nog eens: jullie band met Zomerhit?

Kato: “We zijn nu voor de vierde keer genomineerd. In 2011 won ik zelf die Zomerhit. Ik vind het vooral een leuke plaat en een eer dat we terug zijn genomineerd.”

Hoe komt het dat jullie telkens scoren? Omdat jullie goede liedjes maken of omdat jullie veel fans hebben die telkens massaal op jullie stemmen?

Tom: “Ik denk beiden, maar de fans hebben niets te zeggen over de nominatie op zich. Het is heel leuk dat onze muziek jaar per jaar wordt gewaardeerd, dat we telkens bij de beste liedjes horen. En onze fanbase is gewoon dé beste.”

Focussen jullie zich ieder jaar op passende muziek voor Zomerhit? Maken jullie dus nu al plannen voor een nummer dat eventueel in Zomerhit 2024 kan passen?

Kato: “Neen! We denken daar niet aan en denken niet dat we moéten winnen. We brengen vooral muziek uit waar we achter staan. Dan is het wel leuk wanneer je een nominatie krijgt.”

Je sprak over de vierde nominatie. Hoe anders is Zomerhit geworden in al die jaren dat jullie dat al meemaken?

Kato: “Dit jaar is het vooral veranderd, omdat het niet meer met sms’en is. Dat zal een groot verschil maken. Het is leuk dat er méér shows zijn, dat vind ik echt wel leuker. Het zijn in feite geen voorrondes, maar het is wel leuker dat artiesten nu meer kunnen optreden en hun eigen song kunnen brengen.”

Hoe verloopt de samenwerking met Ozark Henry?

Kato: “Heel goed! We zijn heel tevreden over deze samenwerking. We zijn blij dat we met dat liedje naar buiten zijn gekomen. Het klikt heel goed.”

Tom: “Ongeveer één jaar geleden schreven we dat liedje. Het is leuk dat we er nu bij zijn. Het is ook heel tof samenwerken met Piet.”

Zal je Zomerhit 2023 winnen met dat liedje?

Kato: “Och, er zijn zoveel sterke nummers, dat is positief. Natuurlijk willen wij winnen, maar voor ons is het heel belangrijk dat we genomineerd zijn en dat we performers kunnen brengen waar we volledig achter staan. Dan is het aan het publiek om te kunnen kiezen, maar dit jaar is het wel een heel sterk jaar met talrijke sterke nummers.”

Welke song vinden jullie dé Zomerhit 2023?

Kato: “Ik vermoed dat Pommelien zal winnen.”

Tom: “Ik ben een grote fan van Bart Kaëll. Zijn liedje ‘Wat Is Jouw Geheim? – geschreven door Jan Leyers – is heel goed gemaakt én geschreven. Spijtig is dat het sms’en wegvalt. Veel van zijn fans weten misschien niet hoe ze met die app moeten werken. Ik hoop Bart Kaëll wint, want die heeft al zo’n prachtige carrière, maar ik denk wel dat Pommelien de grote favoriet is.”

Welke uitschieters zijn er nog in de zomerperiode?

Kato: “We mogen nog veel optreden. We doen alle after shows voor ‘Vlaanderen Muziekland’ en dat is heel leuk om te doen. We brengen ook nog onze eigen shows. Het is een heel drukke zomer en dat is heel leuk.”

En jullie hebben een band met Oostende, zodat jullie ongetwijfeld altijd blij zijn dat jullie nog eens naar de kust kunnen komen?

Kato: “Natuurlijk, absoluut! We komen hier graag.” (PADI)

