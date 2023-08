‘The Smurfs’ alias ‘De Smurfen’ gaat in aanwezigheid van o.a. An-Katrien Casselman in première in Kinepolis Brussel

Op zondagmiddag vond de première plaats van ‘The Smurfs’ alias ‘De Smurfen’ in de Kinepolis in Brussel. Er waren meerdere bekende Vlamingen aanwezig, waaronder ook influencer An-Katrien Casselman uit Damme.

Ter ere van hun 65e verjaardag keren de blauwe wezentjes terug naar het witte doek. Hier schitteren ze in het vervolg op de 3D-versie van de animatieserie ‘De Smurfen’, gelanceerd in 2021. Vijf afleveringen van elk 11 minuten worden vertoond in Kinepolis. De serie wordt vanaf woensdag 23 augustus geïntroduceerd in de programmering van Kinepolis.

Welke lievelingssmurf heb jij? “Dat is bij mij nog altijd Smurfin”, zegt influencer An-Katrien Casselman uit Damme. “Dat is typisch voor een vrouw, denk ik toch.” Moest jij een unieke smurf mogen ontwikkelen met één van je capaciteiten. Hoe zou die smurf eruit zien? “Dat zou sowieso Fashionista zijn, één met veelkleurige kledij aan die ze ook maakt voor de andere smurfen. Geef toe, zo iemand is er nog niet hé!”

Wat vonden Elodie en broer Mats Verschaeve ervan? © PADI/Jelle

Ons team was ter plaatse en keerde terug met volgende info: “We zagen vijf korte filmpjes van 11 minuten die uiteindelijk in één geheel samen te vatten zijn. We konden vanaf minuut 1 direct de smurfensfeer opsnuiven. De gekende melodie klinkt door de oren, het toverbos en de kwaadaardige gargamel en zijn kat zijn ook van de partij. Elk verhaaltje heeft zijn item en de kinderen leren ook verschillende zaken. Het is best leuk hoe een figuurtje van ondertussen 65 jaar jong de gezinnen nog altijd kan entertainen en verbinden. Groot of klein heeft er ondertussen al van gehoord of ze gezien. Geef toe, een smurfenverhaal verveelt nu eenmaal nooit.” En wat vonden de kids ervan? “Het ene filmpje was grappiger dan het andere, maar ze vormden wel allemaal één verhaal. Eerlijk, het was megatof en mooi”, bekent Elodie Verschaeve (13) uit Lendelede. Mats (10) vult aan: “Alles kwam goed, zodat de Smurfen op hun gemak feest konden vieren zonder te moeten denken aan gargamel.” (PADI & Jelle)

Vanaf woensdag 23 augustus te zien in de bioscopen van Kinepolis.