The Singing Factory in première met herwerkte versie van ‘Muerto’, maar deze keer zonder West-Vlamingen op het podium

Ruim tien jaar nadat Judas Producties onder regie van James Cooke in première ging met ‘Muerto’, is het stuk van nu tot en met zondag 19 november opnieuw te bewonderen in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Deze keer in een regie van Rudi Giron en in productie van The Singing Factory, dat in het verleden al haar strepen wist te verdienen met onder meer de producties ‘Magdalena’, ‘School of Rock’ en ‘Kamp Delta’. Naast ervaren acteurs Kobe Van Herwegen en An Lauwereins, was het deze keer de beurt aan meer dan dertig jongeren tussen 13 en 17 jaar om op de planken te schitteren. “Er is nu eenmaal veel talent in Vlaanderen en The Singing Factory is een mooi platform om dat ook te bewijzen en te delen met een groot publiek”, analyseerde Kobe Van Herwegen na afloop van de première.

‘Muerto’ is verre van een feelgood musical en vertelt een verhaal dat zich afspeelt in de favela van Bogota in Colombia, waar een moeder er alles aan doet om haar kinderen te beschermen tegen de gevaren van de straat, maar lijdzaam moet toezien hoe zoon Jaime in de handen van Alberto terechtkomt. Die laatste blijkt een ronselaar te zijn van kindsoldaten die zich bij verzetsorganisatie FARC aansluiten en probeert hen volledig aan zijn kant te krijgen door hen verslaafd te maken aan lijm. Een zwaar thema, dus. “Dat is het zeker en vast, maar trouwe volgers van The Singing Factory weten dat ze nu eenmaal altijd op zoek zijn naar heel maatschappelijke en zware thema’s. Het ene al wat zwaarder dan het andere”, weet An Lauwereins, die de rol van Maria voor haar rekening nam. Ook Kobe Van Herwegen, in het stuk te zien als Cataldo, kon ook niet onder de zware thematiek uit. “Ik denk dat het zeer belangrijk is om geschiedenis niet te vergeten, zodat dezelfde fouten niet meer gemaakt worden. Het is echt wel belangrijk om de jonge garde van deze thematiek bewust te maken. Dat lijkt iets uit een ver vervlogen tijd en een ver-van-mijn-bedshow, maar in sommige gebieden is het gegeven nog steeds actueel. Zeker met de oorlogen die vandaag de dag ook weer woeden. Het is natuurlijk altijd tof als je op het podium van begin tot eind kan lachen en plezier maken, maar musical moet wat mij betreft niet altijd happy zijn. Het mag af en toe zeker ook eens maatschappelijk relevant zijn. Ik kan niet ontkennen dat het voor zowel ons als de jongeren ontzettend zwaar is om te repeteren en te spelen, maar het is knap om te zien hoe ze backstage met deze onderwerpen omgaan en proberen om toch ook de luchtigheid te bewaren om zo het evenwicht te behouden.”

Hans Peter Janssens. © PADI/Tom

Op het podium vonden we ditmaal geen West-Vlaamse acteurs terug, maar er waren wel enkele provinciegenoten in de zaal te spotten. Zo onder meer de Oostkampse tweeling Lucas en Lente Geldof, die beiden recent nog in de vorige productie ‘If I Fall’ van The Singing Factory mochten schitteren, alsook de Brugse bariton Hans Peter Janssens. Hij werkte in het verleden al éénmaal samen met Kobe Van Herwegen in ‘The Little Mermaid’, terwijl het aantal keren dat hij al met An Lauwereins op de planken stond haast niet meer te tellen is. “Het zware thema van deze voorstelling valt natuurlijk niet te ontkennen”, vond hij. “Maar zelf ben ik wel iemand die daar enorm van houdt. Je hebt natuurlijk ook de meer lichtere musicalgenres, maar zelf word ik liever geraakt dan geëntertaind. Het moet heus niet altijd om te lachen zijn. Al werd ik wel aangenaam verrast door de heel energieke show en het tempo dat erin te vinden is. Voor mij is het pas de eerste keer dat ik ‘Muerto’ gezien heb, maar ik heb er werkelijk van genoten. Ook van de heel goede cast met mooie stemmen. En An, tja, ze draagt die show ontzettend goed en ze schittert gewoon in die moederrol.”

Kobe Van Herwegen en Ann Lauwereins © PADI/Tom

“Ik ben moeder, dus qua inleving kan dat zeker tellen”, bevestigt Lauwereins. “Gelukkig is mijn echte zoon nooit in zo’n toestanden verzeild geraakt, maar je kan je als actrice perfect voorstellen welke onmacht er heerst bij die vrouw. Het leuke aan mijn rol was dat die ook evolueert doorheen het stuk. In het begin heeft Maria drie vriendinnen en probeert ze ondanks de kommer en kwel, toch wat plezier te maken in de favela. Dan gebeuren er erge dingen met haar kinderen en dat maakt dat ik in het tweede deel enorm dramatisch mag gaan spelen. Dat is een ongelooflijk mooi cadeau om dat te mogen spelen. En ik merkte dat dat ook binnenkwam bij de mensen. Met dank aan Sam Verhoeven en Tijl Dauwe ook qua muziek en tekst.” Ook voor Kobe Van Herwegen werd een speciale rol weggelegd als Cataldo. “Een heel moeilijke rol met veel lagen”, vindt hij. “De vraag is dan natuurlijk welke van die lagen je gaat accentueren. Het is een zakenman die alle touwtjes in handen heeft en controle heeft over alles. Al verlies hij doorheen het stuk stap voor stap die controle, waardoor hij voor zijn doen wel erg vreemde beslissingen neemt.”

Mac Di Bono © PADI/Tom

Naast Kobe en An, zijn er ook hoofdrollen weggelegd voor minder bekende acteurs. Zo mocht Mac Di Bono, de 13-jarige zoon van Fred Di Bono en Evi Hanssen, zijn musicaldebuut maken in de rol van Chinche. Een rol die hij, wegens de wet op de kinderarbeid, overigens moet afwisselen met leeftijdsgenoot Amaury Dupont. Voorts zijn ook Veerle Van Ransbeeck (Teresita), Brieuc Van Kersschaever (Raul), Celine Koeckelenbergh (Raquel), Aaron Van Goethem (Alberto), Sepp Mertens (Jaime) en Lotte Villays (Sofia) in bepalende rollen te zien. (PADI & Tom)

‘Muerto’ is nog tot en met zondag 19 november te zien in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Tickets en info zijn te vinden via https://www.singingfactory.be/.