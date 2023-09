The Sensations presenteren drie dagen lang ‘The Sensations’ in CC De Wissel in Zwevezele

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober presenteren The Sensations een nieuwe show ‘The Sensations’ in CC De Wissel in Zwevezele (Wingene). Zag je ze nog nooit aan het werk? Zeker eens langsgaan. Verleg je grenzen en kom af. ’t Is méér dan de moeite.

Er gebeurden wat veranderingen binnen de groep, maar nu staan The Sensations er terug om de mensen te laten genieten van een show vol glitter en glamour. Tien jaar lang was Tiky Bayo een vaste waarde binnen de groep. Op haar manier zal zij drie dagen lang afscheid nemen van het publiek. Vanaf heden gaan The Sensations met vier op pad en dat zijn niet de minste: Miss travestie België 2023 Ashley Foxx & Miss travestie Antwerpen 2023 Billy Jean worden de twee vaste gezichten ‘showqueens’ van The Sensations. De vaste gezichten Joachim en Wesley maken ook verder deel uit van het viertal, waarmee The Sensations een show verzorgen die net dat tikkeltje anders wordt gebracht dan de andere showgroepen in België.

© Daniël

Voor het eerst staan ze met de groep The Sensations in zaal CC De Wissel in Zwevezele (Wingene). De special guests zijn die jaar Lady Gwen & Miss Davina. Wat valt er qua kostumering te beleven? Pailletten, strass, pluimen en heel veel showkostuums. En nog groot nieuws, want voor hun nieuwe productie werken ze samen met topontwerpers uit ons land. Dirk Vervoort & Dung – bekend van het programma ‘Make Up Your Mind’ ontwerpen voor The Sensations heel wat creaties, maar ook Alan Roelands die recent nog voor Camille een uniek kostuum maakte, laat zijn creativiteit zien bij de kostuums. Ook laat Pavlova uit Brugge de groep schitteren of moeten we schrijven glinsteren? (PADI)

© Daniël

Vrijdag 13 oktober, deuren open om 19 uur en show om 20.30 uur met tapasplank. Prijs: 30 euro. Zaterdag 14 oktober, deuren open om 18.30 uur en vanaf 19.30 uur buffet. Prijs: 50 euro (volzet). Zondag 15 oktober deuren open om 13.30 uur en show om 15 uur met dessertbord. Prijs: 30 euro. Info en reservatie: 0478 65 97 33. Reservatie bevestigen na betaling op BE25 3770 9853 7182.