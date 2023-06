The Sensations brengen geslaagde ‘rainbow edition’ in Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Na een lekkere lunch van De Nonkeltjes kon het feest beginnen in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

Youston mocht de muzikale namiddag openen. Hij deed dat heel voortreffelijk. The Sensations deden verder. Het werd één wervelend show met hun prachtige kledij aan. Na de pauze zong Fabrizio Zeva. Hij kreeg het publiek heel vlug op de dansvloer. Natuurlijk mochten The Sensations ook niet ontbreken in deel twee. Dimi mocht dan weer de namiddag afsluiten. Ook bij hem was er geen gebrek aan ambiance. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)