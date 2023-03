‘The Royal Gents’ stellen album voor in Aalter én in Wondelgem

Op zondag 26 maart stellen ‘The Royal Gents’ alias zanger Greg uit Tielt en zanger Jason Bradley uit Aalter hun full-album voor in een zaal in de Cardijnlaan 5 in Aalter Brug. Ze houden ook nog een tweede cd-voorstelling op zondag 9 april in Wondelgem.

Op 15 januari jl. zijn Greg en Jason Bradley officieel gestart met het duo ‘The Royal Gents’. Door het grote succes en de vele vragen naar een album trokken ze naar de studio voor de opnames van een eerste full-album met Nederlandstalige bekende covers en één nieuw nummer. Er komt ook een eerste gezamenlijke single met videoclip. Het muzikale duo zit niet stil en plant nog heel wat in de toekomst. Het publiek is laaiend enthousiast en 2023 wordt een bijzonder druk jaar, zowel voor ‘The Royal Gents’ als voor Greg en Jason Bradley solo. Er zijn zelfs al boekingen voor 2024 en is er ook interesse vanuit het buitenland. ‘The Royal Gents’ hebben ondertussen ook een eigen liveband en showballet. De shows die ze als ‘The Royal Gents’ brengen is volgens de wens van elke organisator. Het is de bedoeling om shows te geven voor alle leeftijden en allerlei thema’s aan bod te laten komen, zoals bijvoorbeeld Valentijn, carnaval, moederdag, seniorennamiddagen, enz…

Greg en Jason © PADI/Daniël

Op zondag 26 maart stellen ‘The Royal Gents’ hun eerste full-album voor aan het grote publiek in een zaal in Aalter Brug. De deuren openen om 13 uur, de show start om 14 uur. Samen met het showballet beloofd het een fantastische namiddag te worden. Er is ook een gastoptreden voorzien van The Show Queens. (PADI)

Info en tickets via 0478 15 21 59 .