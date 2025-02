‘The Phantom of the Opera’ in Stadsschouwburg in Antwerpen: “Niveau van de hoogste klasse, de elite, ongelooflijk mooi om te zien”

‘The Phantom of ‘he Opera’ behoort toch wel tot de top van musical klassiekers, en heeft sinds 1986 al miljoenen harten veroverd. Deze musical staat in de top 5 van de beste ooit ter wereld!

De originele Engelse versie is te gast in Antwerpen met erg talentvolle Broadway-, en West-End-sterren. Er wordt vanuit de hoogte wel een Nederlandse vertaling op tekst gezet die je kan volgen. Dit is niveau van de hoogste klasse, dit is de elite, dit is ongelooflijk mooi om te zien. Het live orkest brengt echt de grandeur van weleer terug en versterkt enorm de ervaring. De vele podium wissels zijn ronduit indrukwekkend en brengen je van een heuse balzaal naar de opperste toren van de legendarische opera in Parijs. Naadloos brengen ze je terug naar het iconische verhaal van een muzikaal genie, die vanuit de geheime gangen van de opera een opkomende ster inspireert en naar de top leidt, en door zijn verminkt gezicht gedwongen is in de schaduw te leven.

Simon Whitaker vertolkt de Phantom, het iconische karakter, gebracht met een ongelooflijke intensiteit. Georgia Wilkinson speelt Christine….en wauw hoor….eens ingetogen, breekbaar, maar als ze de hoge tonen brengt….kippevel is het enige juiste woord. Op het einde van de voorstelling kregen ze een staande ovatie vanuit de zaal, die vol zat met BV’s, allemaal artiesten….je voelde gewoon de “wauw” in de zaal, en dat zegt meer dan duizend woorden in een recensie.

Londen is ver….je moet over het water geraken en ze rijden daar aan de andere kant. Deze productie doet de moeite om tot bij ons te komen. Laat deze kans aub niet liggen om te gaan kijken en intens te genieten van wat zij kunnen. Het applaus die ze van mij kregen was niet uit beleefdheid. Het was intens oprecht gemeend. Niet alleen naar de artiesten op het podium, maar zeker ook naar de live muzikanten, naar de backstage crew, naar de originele schrijver Andrew Lloyd Webber, maar vooral voor de mensen die mij de kans gaven deze musical der musicals te beleven. Dankjewel…. (PADI & Sandro)

De musical is nog te zien tot 2 maart in Antwerpen – www.ticketmaster.be – www.thephantomoftheopera.com