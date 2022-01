The MG’s Brothers vieren hun 25-jarig jubileum met de nieuwe single ‘Je veux de la bière’

The MG’s Brothers ( voorheen The MG Band ) maken al 25 jaar de Vlaamse podia onveilig en vieren dit jubileum met de nieuwe single ‘Je veux de la bière’, een bewerkte versie van het nummer’“Je veux de l’amour’ van de Canadese zanger Robert Charlebois, in Vlaanderen beter bekend onder de versie van Raymond VhG. De nieuwe versie beschrijft het verhaal van The MG’s Brothers op een komische en melancholische wijze.

The MG’s Brothers bestaan uit Gino Kesteloot uit Heule (drums, zang) en Marc Vermeersch uit Menen (zang). Gino kwam al als jongste drummer op tv in het programma ‘Echo op de VRT’. Tegenwoordig is hij vooral bekend als de frontman van “Kortrijk Drumt” (tot 250 drummers die samen spelen op bekende hits !) en ook van zijn drumschool ‘Drumsessies Gino Kesteloot’. ‘Kortrijk Drumt’ is ondertussen een nationaal en internationaal fenomeen geworden, met ook contacten in o.a. Brazilië en Malta. De volgende data voor ‘Kortrijk Drumt’ zijn: 11 juli, Nieuwpoort – 21 juli, Nationale Feestdag, Brussel en 3 september, Kortrijk drumt by night. Marc won al op twaalfjarige leeftijd een zangwedstrijd. Hij zong in verschillende bands in zeer uiteenlopende stijlen. Voor beiden geldt de slagzin ‘Muziek is ons leven’, zoals ook in het nummer beschreven is. Het duo wordt live versterkt door Blue Jerry, de gitarist van Will Tura. Deze nieuwe single kot niet meteen op de digitale portalen, maar wordt eerst via de radio’s en de fysieke single gelanceerd. (PADI)

Steun The MG’s Brothers met de aankoop van de fysieke single aan 6 euro (Gino : 0475 321 323 of Marc : 0475 580 763).