The FRIENDS Experience komt naar ons land: tickets te verkrijgen vanaf woensdag 22 februari om 12 uur!

Could we be anymore excited? Na haltes in steden als Boston, Washington D.C., Chicago en Dallas, actieve locaties in Seattle en Philadelphia, dé flagship in New York City, en een ongelooflijk succesvolle show in Parijs met méér dan 150.000 bezoekers, zet de razend populaire The FRIENDS Experience zijn Europese tournee voort in Brussels Expo vanaf vrijdag 31 maart 2023.

In een buitengewoon interactieve ervaring – gecreëerd door Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Original X Productions en Warner Bros. Television Group – krijgen FRIENDS-fans de kans om hun favoriete scènes te herbeleven, en de meest iconische momenten te vieren.

The FRIENDS Experience bevat een fantastische verscheidenheid aan activiteiten, en tot aan de nok gevulde kamers vol nostalgie, zoals Monica’s keuken en de iconische fontein van FRIENDS. Naast de talloze mogelijkheden om de geschiedenis van de show te (her)ontdekken biedt de interactieve ruimte de fans ook de kans om lievelingsmomenten opnieuw te beleven, zoals gluren door Rachel en Monica’s paarse deur, ontspannen in Joey en Chandlers fauteuil, of een handje toesteken met de verhuis van Ross’ beruchte zetel. Uiteraard werd Central Perk – met zijn legendarische, oranje sofa – tot in de kleinste details nagebouwd. FRIENDS-fans in Brussel krijgen ook de kans om aan een heerlijk kopje Central Perkkoffie te nippen en een aandenken aan hun bezoek mee naar huis te nemen. In de shop van The FRIENDS Experience vinden fans een selectie aan exclusieve merchandise terug. Van een ideaal geschenk gesproken!

“We kijken enorm uit naar het tweede deel van de Europese tour van The FRIENDS Experience, in Brussel,” zegt Stacy Moscatelli, Co-President en Chief Strategy Officer van Original X Productions. “FRIEND S-fans in Brussel, en alle andere bezoekers kunnen de wereld van deze iconische serie als nooit tevoren binnenstappen om zo hun favoriete momenten te herbeleven en de reeks te vieren. Voor de Europese tour van The FRIENDS Experience werkt Original X Productions samen met The Luna Cinema, MB Presents en Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment om deze interactieve ruimte tot leven te wekken in Brussel en het wereldwijde fandom van FRIENDS.

Over Original X Productions

Gebouwd op het fundament van iconische live-eventcreatie en locatiegebonden entertainment is OGX (vroeger Superfly X) toegewijd om de interactiewijze van fans met hun lievelingsfilms en- series te transformeren, van The FRIENDS™ Experience, langs The Office Experience, tot Harry Potter™: Magic at Play.

Over The Luna Cinema

The Luna Cinema is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Daar is The Luna Cinema zowel marktleider in openlucht- en pop-upcinema-events als ontwikkelaar van themaervaringen waarbij tv- en filmcreaties in fangerichte events worden veranderd. De voorbije jaren creëerde het Luna-team ervaringen en talrijke IP’s als “Sex And The City”, “Nickelodeon” en “Mean Girls”. In Londen vermaakte het recent het publiek met “Jurassic World: The Exhibition”. Luna ontwierp voordien een FRIENDS™-fanevement genaamd “FriendsFest” dat elke zomer doorheen het VK tourde en daarbij elk jaar meer dan 650.000 tickets verkocht. Met OGX als partner zet The Luna Cinema voor de Europese tournee van The FRIENDS™ Experience hard in op samenwerkingen met lokale promotors in elke markt. Voor Brussel is die lokale partner MB Presents.

Over MB Presents

MB Presents, opgericht in 2006 door Manu Braff, is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in dienstverlening aan de internationale entertainmentindustrie. Het bedrijf bestaat uit een team van ervaren marketeers, projectmanagers en producenten en heeft ruime ervaring met de marketing en promotie van grote internationale merken, zoals Cirque du Soleil, Harry Potter: The Exhibition, Star Wars identities, 2Cellos, MAMMA MIA!, Van Gogh: The Immersive Experience en Viva Frida Kahlo. MB Presents produceerde ook nieuwe, innovatieve projecten zoals Lanterna Magica, Light Art Knokke-Heist, Zandsculpturenfestival Middelkerke, Expo Dino World, Great Art for Great Kids en The Great Gatsby Immersive.

Over FRIENDS

Ruim 25 jaar na het debuut in 1994 blijft FRIENDS een van de meest geliefde televisieseries ooit. De reeks – een van de hoogst gewaardeerde shows bij zijn oorspronkelijke netwerklooptijd – is een vaste go-to voor syndicatie en streamingdiensten zoals HBO Max. Bovendien blijft het een ongekende, wereldwijde hit. Tien seizoenen lang genoot de serie een geliefkoosde plek, zowel bij recensenten als bij fans. FRIENDS won niet uitsluitend de Emmy® for Outstanding Comedy Series, maar vergaarde tevens Emmy® Awards voor twee van zijn sterren: Jennifer Aniston en Lisa Kudrow. FRIENDS – van Warner Bros. Television – volgt het lief en leed van een uiterst hechte vriendengroep in New York City: broer en zus Ross (David Schwimmer) en Monica Geller (Courteney Cox), samen met Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) en Rachel Green (Jennifer Aniston). FRIENDS, bedacht door David Crane en Marta Kauffman die samen met Kevin Bright tevens als uitvoerend producent fungeerden, werd via Bright/Kauffman/Crane Productions en in samenwerking met Warner Bros. Television geproduceerd.

Over Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment:

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), deel van Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences, is wereldwijd leider op vlak van de creatie, ontwikkeling en licentieverlening van locatiegebonden entertainment, liveevents, tentoonstellingen, en thematische pretparken, gebaseerd op de grootste franchises, verhalen, en personages van de film-, televisie-, animatie- en gamestudios van Warner Bros, waaronder HBO, Discovery, DC, Cartoon Network en meer. WBDGTE is de thuishaven van baanbrekende locaties als The Wizarding World of Harry Potter in Universal-themaparken rond de hele wereld, Warner Bros. World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, The FRIENDS Experience, The Game of Thrones Studio Tour en ontelbare andere ervaringen geïnspireerd op de Wizarding World, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS en meer. Samen met de allerbeste partners stelt WBDGTE fans van over de hele wereld in staat om zich – fysiek als het ware – in hun lievelingsmerken en- franchises onder te dompelen. FRIENDS™ en alle verwante personages en elementen © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (PADI)

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 22 februari om 12 uur via

www.FriendsTheExperience.com/Brussels – Data: van 31 maart 2023 tot en met 18 juni 2023. Uren: dagelijks, vanaf 10 uur, raadpleeg de website voor alle uren. Ticketprijzen: volwassen 26,50 euro / kinderen 22,50 euro / toegang plus 39 euro / VIP 82 euro. Alle tickets zijn onderhevig aan reserveringskosten. Adres: Hall 4, Brussels Expo, 1 Place de Belgique, 1020 Brussel Tickets zijn uitsluitend te koop op www.FriendsTheExperience.com/Brussels.