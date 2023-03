‘The Dinnershow’ in Het Witte Paard in Blankenberge: Veel internationale muziek, maar Vlaamse songs zorgen voor de polonaises

Heb je zin om even een avond te beleven terwijl je de voeten onder tafel kan schuiven? Inderdaad, je hoeft niet aan het kookfornuis te staan, want Het Witte Paard in Blankenberge zorgt zelf voor een heerlijk voor-, hoofdgerecht én smakelijke dessert. Terwijl je eet kan je genieten van wondermooie muziek, gebracht door Nicole en Eric, twee mensen die daar perfect voor dienen. Om de maaltijd te laten verteren, kan je meezingen, meefeesten en vooral genieten van een internationale show met Maarten Cox, Anke Goergen, Clayton Peroti uit Nederland, Vegas Showgirls en een internationale act Helmut uit Duitsland.

De ene avond is de andere niet tijdens ‘The Dinnershow’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Tijdens ons bezoek bestond het publiek vooral uit Vlamingen, terwijl deze formule uiterst geschikt is voor toeristen of dus een internationaal publiek, die wel degelijk zullen smullen van de talrijke liedjes en medleys met een internationale uitstraling. Want internationale muziek zit er genoeg in de show: Nat King Cole, Robbie Williams, Billie Ocean, Leonard Cohen, Helene Fisher, Abba…

© PADI/Jens

Op de uitnodiging staat vermeld dat om 19 uur de deuren openden. We mogen zeggen: ze zijn op tijd. Volgens ons uurwerk deed men om 18.56 uur (!!!) al de deuren open, waarna het heel vlot ging voor de talrijke aanwezigen om binnen te geraken. Zonder de minste problemen kreeg iedereen een tafeltje toegewezen. Een bewijs dat alles goed was voorbereid. Eens aan tafel werd er heel snel een glaasje uitgeschonken, terwijl je niet moest wachten op het hapje want het lag al in een lepeltje op je tafel. Terwijl de aanwezigen genoten van het aperitief hoorden we mooie muziek weerklinken. Beste mensen, als je ter plaatse bent, zeker eens omhoog kijken, want daar zitten Eric De Vos en zangeres Nicole die met livemuziek het publiek vermaken. Wil je een voorkeursong aanvragen? Geen probleem; scan de QR-code in op het briefje dat op je tafel ligt en na een tijdje hoor je het aangevraagde liedje weerklinken. Zalig toch! Even later werd het voorgerecht geserveerd: asperges met mousseline, gandarumble en rucola. Lekker, lekker!

Maarten Cox © PADI/Jens

Het was 20.06 uur toen de dames van de Vegas Showgirls het podium betraden, waarna Maarten Cox optrad. Even later zei hij: “Je kan niet geloven hoe graag ik mijn job doe.” Om 20.15 uur waren er al mensen aan het dansen en een 20-tal minuten later begon men al te zwaaien op het nummer ‘Mooi Weer Vandaag’. Maarten Cox benadrukte dat we moesten genieten van die avond: ‘Niet zeuren over wat er niet is, maar genieten van wat er wel is.” We hoorden veel muziek weerklinken, keken met grote ogen naar de (ludieke) goochelact van Maarten met de Duitse Helmut, enz.

Anke Goergen © PADI/Jens

Eén uur later werd het hoofdgerecht geserveerd: kalfssteak met groenten van het moment, rozemarijnaardappelen en Grand-Mère saus. En om die maaltijd te laten verteren, volgde nadien deel twee van de show, die we niet tot in de details gaan uitleggen, kwestie van te zorgen voor een verrassingseffect voor wie zich nu inschrijft. Laten we ook nog meedelen dat er na deel twee natuurlijk nog een dessert werd geserveerd met de naam ‘Showdessert’. Wat het dus precies was weten we niet, maar wat we wel weten is dat het heel lekker was. En daarna volgde deel drie van de show met alweer veel muziek, veel humor, veel plezier. Tegen het einde van de show werd er een Vlaamse medley gezongen en dan ontplofte de zaal. Heel veel aanwezigen deden mee in de polonaise, die maar bleef duren. Er werd gezongen én gedanst, er werd verbroederd en feest gevierd. Inderdaad, op de Vlaamse muziek en dat komt dus wellicht omdat we op een avond een bezoek brachten met vooral Vlaamse ingeschrevenen. Duitse, Engelse, Franse of andere toeristen zullen zich misschien meer vermaken met het andere internationale muziekrepertoire.

De act van de Duitse Helmut. © PADI/Jens

Besluit: we zagen geen mensen vertrekken met een lang gezicht. We zagen vooral mensen met een glimlach naar huis terugkeren, die hadden genoten van een heel gezellige avond met een hoogstaande maaltijd, een internationale show met zang en dans, een prachtige belichting en een schitterend decor. Heb je nog geen plannen voor een teambuilding met je bedrijf? Of wil je op een ‘andere manier’ eens een feest geven? ‘WP The Dinnershow’ is zeker en vast een aanrader! (PADI)

Tickets zijn te verkrijgen vanaf 94 euro, inclusief diner en zonder drank (opleg van 30 euro). Prijzen, info en speeldata via www.witte-paard.be