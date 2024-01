‘The Diner Experience’: van begin tot einde een unieke ‘Tabula Spectacula’

Op zaterdag 27 januari ben je vanaf 19 uur terug welkom op ‘Tabula Spectacula’ in de Heilig Hartkerk in Aalst. Of het de moeite is? Onze medewerkers Delphine en Eveline gingen langs en kwamen met volgend verslag terug.

“Zoals de naam het reeds prijsgeeft biedt ‘Tabula Spectacula’ een gezellig avondje tafelen aan in fijn gezelschap, vergezeld met veel spektakel. Vanaf de verwelkoming tot na de afterparty val je van de ene in de andere verbazing. Een acrobate in de lucht die je aperitief inschenkt tot een goochelaar die elke tafel doet verwonderen. Naast het vele spektakel konden we genieten van een uitgebreid gastronomisch viergangendiner met aangepaste wijnen. Tussen elke gang zorgde een getalenteerde cast vol zang- en danstalent voor het toppunt van de avond. Aan alle verwachtingen werd voldaan door hun brede repertoire: Les Misérables, The Phantom of The Opera, The Greatest Showman, Cats, Grease, Broadway, Disco,… en als afsluiter ABBA. Allen passeerden de revue met telkens aangepaste kledij en een prachtige projectie dat ons helemaal in de sfeer bracht. Na de vele en heerlijke desserts konden we genieten van een afterparty. Dit alles in een toplocatie bij uitstek: de vroegere Heilig Hartkerk in Aalst die werd ontwijd. ‘The diner experience’ met hun uniek concept was een ‘Tabula Spectacula’ van begin tot einde. Ideaal om te genieten met z’n tweetjes, maar ook om te doen in groepsverband om gelijk welk feestje op een speciale manier te vieren. Proficiat aan de organisatie en aan allen die meewerkten!” (PADI – Delphine & Eveline)

Info en tickets: www.tabulaspectacula.be