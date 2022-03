Teambuilding van Stay Strong uit Roeselare werd gezellig muzikaal feest

Zijn 55-plussers al een beetje afgeschreven? Vergeet dat maar, want de groep van dertien 55-plussers en hun begeleidster de 41-jarige Nathalie Cuvillier uit Roeselare zorgden nu eenmaal voor de gezelligheid, voor de ambiance tijdens het muzikaal optreden van Wim Soutaer en Charles Van Domburg in Rhodesgoed in Kachtem.

We vroegen ons af wie die groepen van sympathieke mensen waren die naast ons zaten aan twee tafels. Aan de gesprekken te horen, vernamen we dat ze het écht zagen zitten en dat ze zich eens gingen uitleven. Na de maaltijd duurde het dan ook niet lang vooraleer er beweging in kwam. Bij de eerste muzikale klanken (lees: de opwarming door de zaak zelf) met nummers van Yves Segers (Waar zijn die handjes?), André Hazes (Leef), Mart Hoogkamer (Ik ga zwemmen) of Peter Koelewijn (Kom van dat dak af) stonden ze al op de dansvloer. Van zodra Wim en Charles de zaal betraden, ging in het ene deel van de zaal inderdaad het dak eraf. “Hey zeg, aan mijn kant, dat is hier nogal een ambiance”, riep Charles, richting Wim, die aan de andere kant van de zaal stond. Wim knikte, riep naar zijn deel van de zaal dat ze ook mochten meedoen, waardoor er één groot muzikaal feest ontstond. Iedereen verbroederde met iedereen, zowel in de polonaise als anders op de dansvloer.

Nathalie zong zelf even mee. © PADI/Daniël

Intussen sloegen we een praatje met één van de groepsleden. “We zijn van Stay Strong uit Roeselare. Ken je dat niet? Dat is functionele krachttraining voor 50-plussers. We komen vaak samen om onze conditie op peil te houden. Wat we hier komen doen? Dat is een teambuilding. Iedereen kon zich inschrijven. We zijn hier met in totaal veertien mensen. Of we komen voor de artiesten? Eerlijk, sommigen kennen die twee artiesten zelfs niet”, verontschuldigde die mevrouw zich een beetje. Maar kennen of niet kennen: na het optreden van Wim en Charles zal de voltallige groep nooit meer die teambuilding vergeten en zéker ook nooit meer die onvergetelijke muzikale avond met Wim Soutaer en Charles Van Domburg. (PADI)