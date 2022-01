Team zorgt voor ontroering bij zanger Dave tijdens zijn verjaardags- en nieuwjaarsshow in Meulebeke

Een artiest kan niet zonder fans, maar ook niet zonder een eigen crew die in de bres springen voor hun idool. Zanger Dave uit Oostkamp heeft met zijn hechte teamleden Nannetje Thaets en Lucrèse Geerts, beiden uit Deinze, en zijn eigen mama Monique Bauwens een team om U tegen te zeggen.

In december werd Dave 46 jaar, maar door de coronaregels kon hij dan zijn verjaardagsshow niet houden in Den Toerist in Meulebeke. Pas vorige zondag werd die verjaardagsshow gehouden met 186 aanwezigen en daaraan koppelde Dave dan ook maar een nieuwjaarsshow. Tijdens de shownamiddag werd Dave plots in de kijker geplaatst door zijn team. Lucrèse las een wondermooie tekst voor, waardoor Dave ontroerd werd. Nadien kon hij niet genoeg zeggen hoe dankbaar hij wel is met zo’n tof team. Mensen die zich voor hem telkens inzetten én dat maakt hem supergelukkig. Voor Dave werd het een verjaardagsoptreden met een lach en een traan. Geniet van onze sfeerbeelden met de jarige! (PADI)

Ontroering bij Dave toen hij werd gehuldigd voor zijn verjaardag. © PADI/Daniël

Zondag 6 februari: ‘Dave’s Zalige Zondag’ met eten geserveerd door De Nonkeltjes en daarna optredens van Herbert, Danny Diego, John Dennis, Tom & Tamara, Francis & Mieke én Dave. Aanvang om 11.30 voor de maaltijd. Show vanaf 13 uur. Prijs: 35 euro, inclusief maaltijd en show (dranken niet inbegrepen) en 15 euro (enkel show). Info en inschrijven bij David Callebert, 0474 31 53 57 en overschrijven op BE09 3770 7660 2957.

Lucrèse las een boodschap voor. De kroon mocht niet ontbreken. © PADI/Daniël

Dave luisterde aandacht naar de woorden van Lucrèse. © PADI/Daniël

Eindelijk, jarig! © PADI/Daniël