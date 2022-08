Tal van West-Vlamingen komend weekend present in Mechelen

Een korte coronapauze niet te na gesproken, staat het laatste weekend van augustus traditioneel te boek als het feestweekend bij uitstek in Mechelen. Dan staat immers Maanrock op het programma, waarin de organisatie elk jaar weer een zeer fijne affiche in elkaar weet te steken. En die heeft ook in 2022, al even traditiegetrouw, wat West-Vlaamse tinten.

Zo staan met onder meer de Kortrijkse Axelle, Ieperling Willy Organ (het alter-ego van Simon Platteau), de Compact Disc Dummies, Clouseau-bassist Vincent Pierins en de Brugse #LikeMe-actrice Sali Haidara heel wat fijne West-Vlamingen op het podium. En dat had er eigenlijk nog eentje meer kunnen zijn. In tegenstelling tot in de televisiereeks, doet Camille Dhont helaas niet mee met de optredens van de Ketnet-succesformatie. Maar buiten de West-Vlaamse artiesten, staan er uiteraard ook nog veel andere kleppers op het podium. Zo zal de laatstgenoemde groep in Mechelen niet alleen te zien zijn met onder meer ‘Zomerhit’-finalisten Pommelien Thijs en Maksim Stojanac, maar ook met Lotte De Clerck, die zaterdag Emma Heesters nog verving bij de uitvoering van Regi’s “Zwaartekracht”. Voorts zijn uiteraard ook onder meer Praga Khan, Clouseau, The Clement Peerens Explosition, Regi, Laura Tesoro, Metejoor en De Kreuners zeker niet te versmaden. Afspraak komend weekend in Mechelen! (PADI & Tom)

‘Maanrock 2022’ vindt plaats in de Mechelse binnenstad van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus. Meer info op www.maanrock.be